O vereador Leco Soares (Podemos) participou de reuniões em Brasília

durante a última semana para solicitar verbas federais para investimentos em saúde, esporte e assistência social no município de Americana.

O parlamentar reuniu-se com a deputada federal Renata Abreu (Podemos/SP) para reforçar o pedido de recursos para a construção de uma clínica-escola voltada para o atendimento de pessoas com TEA – Transtorno do Espectro Autista. Também participou do encontro o secretário de Gestão de Convênios de Americana, Vinícius Zerbetto.

“Desde o início do meu mandato tenho trabalhado nesta questão, tendo conseguido junto ao prefeito Chico Sardelli a destinação de uma área pública no bairro Parque Novo Mundo para a construção da clínica-escola, além da elaboração do projeto arquitetônico. A deputada informou que irá propor a elaboração de uma emenda para alocar recursos públicos federais à cidade de Americana, possibilitando a edificação da unidade”, comentou Leco.

Ainda na área da inclusão e assistência social, o vereador se reuniu com o secretário nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, para tratar de investimentos no transporte de pessoas com deficiência e com TEA. “São pessoas que necessitam de supervisão e cuidados constantes, tendo em vista que as suas crises podem ser desencadeadas por inúmeras variáveis, como barulho no trânsito, tempo de trajeto e falta de adaptação dos veículos”, destacou.

Recursos para saúde e esporte

Leco reuniu-se ainda com o secretário nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, Thiago Milhim, para solicitar verbas do governo federal para investimentos em reformas de espaços públicos, e visitou o Ministério da Saúde para pedir recursos para o município. “Aproveitamos para a cobrar a construção no bairro Jaguari da Areninha Esportiva, projeto que conta com um campo de futebol society, quadra de basquete 3×3, arquibancada e iluminação, e nos foi confirmado que as obras devem começar nos próximos dias. Saímos otimistas e confiantes na destinação de um valor considerável à cidade”, concluiu o parlamentar.

