Veja 58 vagas de emprego no PLT Nova Odessa

O PLT de Nova Odessa está recebendo currículos para a seleção de 58

profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. O Posto Local do Trabalho da Prefeitura é mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria das vagas exige experiência.

Os interessados devem enviar currículo nesta terça-feira (29/08) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE DE MECÂNICO – Com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE/AUXILIAR DE MECÂNICO – Com experiência em máquinas de usinagem. (1 vaga)

ANALISTA DE PCP – Com experiência na função. (1 vaga)

ASSISTENTE DE LOGÍSTICA – Com experiência na área administrativa de logística. (1 vaga)

ATENDENTE DE LANCHONETE – Mulheres de 30 a 50 anos. (1 vaga)

AUXILIAR DE CARGA/DESCARGA – Com experiência na função. (4 vagas)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Ambos os sexos, com experiência na função. (1 vaga)

EMPRESA CONTRATA – Operador de Injetora, Operador de Serigrafia com experiência. (2 vagas)

EMPRESA CONTRATA – MECÂNICO INDUSTRIAL, MECATRÔNICO, ELETRICISTA INDUSTRIAL – Todos com experiência em máquinas têxteis, conicaleira, bobinadeira, retorcedeira. (3 vagas)

EMPRESA CONTRATA – OPERADOR DE MÁQUINA DE TINTURARIA, FRENTISTA DE RAMA, AUXILIAR DE ESTAMPARIA, REVISOR DE TECIDO TINTO. (11 vagas)

EMPRESA CONTRATA – MECÂNICO GERAL, PINTOR INDUSTRIAL, ALMOXARIFE, SERRALHEIRO, RECEPÇÃO – Todas as vagas são para o sexo masculino, com experiência. (5 vagas)

EMPRESA CONTRATA – MOLDADOR, FUNDIDOR, REBARBADOR, MONTADOR. (4 vagas)

EMPRESA CONTRATA – AJUDANTE DE MOTORISTA, AJUDANTE DE CARGA/DESCARGA, CONFERENTE, MOTORISTA MOPP – Todos com experiência na função. (6 vagas)

EMPRESA CONTRATA – AJUDANTE DE PRODUÇÃO (masculino), CONTRAMESTRE (masculino), REVISOR DE TECIDOS (masculino/feminino). (9 vagas)

ENGENHEIRO PROJETISTA/ORÇAMENTISTA – Ensino Superior em Engenharia e Curso em EPLAN será um diferencial. Informática intermediário e/ou avançado. Conhecimento em rotinas de orçamentos de Projetos Elétricos (Quadros de Distribuição, CCMs, QGBTs etc) e Projetos de Automação. Bons conhecimentos em Comandos Elétricos e itens de Automação como: CLPs, Drives, Redes de Comunicação. Realizar projetos/orçamentos elétricos e automação industrial. Experiência em montagem de painéis. Disponibilidade para visitas. (1vaga)

OPERADOR DE CALDEIRA – Homem entre 35 e 50 anos, Experiência de pelo menos 3 a 5 anos no cargo comprovado em carteira. Precisa ter o curso de operador de caldeira. Experiência caldeira a lenha e aquecedor térmico, não fumante. (1 vaga)

OPERADOR DE RAMA – Homem com Idade entre 35 e 50 anos. Experiência de pelo menos 2/3 anos no cargo comprovado em carteira, não fumante. (1 vaga)

PROFESSOR DE ED. FÍSICA – Para trabalhar em academia. (2 vagas)

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO – PCP – Masculino, com experiência na função. (1 vaga)

VENDEDOR DE AUTO CENTER – Com experiência na função. (1 vaga)

