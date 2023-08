Ali Kamel deixa comando do jornalismo da Globo

Após mais de 15 anos no comando do jornalismo da Globo, Ali Kamel

deixa o cargo de diretor-geral. A decisão partiu dele próprio, ainda no ano passado, mas só foi compartilhada publicamente nesta terça (29). O profissional, com mais de 34 anos de Grupo da Família Marinho, deixou a informação que ‘queria desacelerar’.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Ricardo Villela, que ocupava o segundo posto mais importante do setor, passa a ser o número 1 do jornalismo da Vênus Platinada em janeiro do ano que vem. Kamel, por sua vez, assumirá o posto de Coordenador do Conselho Editorial do Grupo, criado especialmente para ele. Boa sorte e bom trabalho para ambos!

