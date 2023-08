Beach tennis tem até campeão mundial. E boom

Uma das modalidades mais badaladas dos últimos anos, o beach tennis

é um esporte relativamente novo. No Brasil, desembarcou há cerca de 15 anos, mas foi mais recentemente que começou a ganhar espaço em termos de número de praticantes, academias e marcas interessadas em projetos e parcerias. Primeiro brasileiro campeão mundial, treinador da Seleção Brasileira e líder do ranking mundial na categoria simples, Luiz Basile tem grande influência nesse ‘boom’. Nesta segunda-feira, 28 de agosto, ele vai estar no “The Noite” para conversar com Danilo Gentili a respeito disso, contar fatos interessantes da sua carreira e detalhes do BT no cenário atual.

Em 2022, o mineiro, então com 43 anos, foi campeão mundial no torneio de simples do Mundial da IFBT (International Beach Tennis), na Espanha, vencendo na final um ucraniano de 18 anos. Título esse que veio para coroar uma carreira que começou por acaso.

“Tinha uma academia de tênis e dava aulas. Lá, tinha um projeto na academia de tênis que chamava Na Quadra da Escola. Nessas andanças, conversei com uma menina que era professora de tênis no Rio de Janeiro e ela ia ser a embaixadora do projeto no Rio. Acabamos a reunião em uma sexta-feira de manhã e falamos que iriamos para a praia. Aí ela disse que iria jogar beach tennis e me chamou para ver o que era”, contou.

“Fiquei lá na sexta-feira, das 12h às 22h. Sábado e domingo de novo. Quando voltei pra Belo Horizonte, falei: ‘Preciso trazer isso pra cá’. Aí montei a primeira academia particular de beach do Brasil. Até então só praticavam em praias, parques e praças”, completou.

As disputas ponto a ponto dentro de quadra, a raquete e a bolinha como objetos indispensáveis tornam a comparação com o tênis inevitável. Mas o que os dois têm em comum ou não? Nada melhor do que um ex-tenista para explicar.

Luiz Basile também fala sobre o crescimento da modalidade a partir da pandemia, indicou os caminhos para que o beach tennis continue crescendo e falou sobre curiosidades que viveu ao longo da carreira, como quando jogou um campeonato sul-americano em uma areia cheia de pedras e quando saiu de quadra com oito bolhas no pé depois de um torneio em Santos.

