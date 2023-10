A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, segue com as ações referentes aos três editais da Lei Paulo Gustavo.

Com o objetivo de tirar dúvidas específicas destes editais, equipes estão agendando atendimentos individuais com os artistas locais pelo WhatsApp (19) 3457.4627, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, no Centro Biblioteca “Profº Léo Sallum” ou de forma on-line.

Com investimento de mais de R$ 1,5 milhão, serão realizados três editais em Santa Bárbara que contemplarão mais de 40 projetos. Os editais da Lei P Gustavo são públicos e estão disponíveis para toda a classe artística de Santa Bárbara d’Oeste. Para consulta pública, foram realizados três fóruns para discutir a implementação da Lei, além de dois tira-dúvidas dos editais nos dias 10 e 11 deste mês.

As inscrições seguem até o dia 24 de outubro via site culturasbo.com/editais Podem participar profissionais barbarense os artistas residentes no Município de Santa Bárbara d’Oeste e os grupos e coletivos culturais que possuam no mínimo de 50% mais um de seus integrantes residentes na cidade e que tenham atuado social ou profissionalmente nas áreas artísticas e culturais nos 12 meses imediatamente anteriores à data de publicação dos Editais.

Editais

O Edital LPG – Audiovisual – Inciso I prevê a seleção de 26 projetos de produções audiovisuais, contemplando as categorias de criação de longa metragem, média metragem, curtas, videoclipes musicais, curtas metragens, webséries, games e outros produtos da linguagem audiovisual.

Já o Edital LPG – Audiovisual – Inciso III poderá ter a seleção de três projetos audiovisuais contemplando as categorias de Capacitação, formação e qualificação no audiovisual; Apoio à realização de festivais e mostras de produções audiovisuais e Memória, a preservação e a digitalização de obras ou acervos audiovisuais.

Por fim, o Edital LPG – Demais das Áreas da Cultura dispõe da seleção de 15 projetos que contemplem a difusão e circulação de ações/obras artísticas ou eventos culturais (encontros, mostras, festivais, saraus e feiras).

Sobre a Lei

Criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei P Gustavo é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

