Por que celebridades estão entrando no LinkedIn?

Celebridades- O Linkedin possui aproximadamente 1 bilhão

de usuários e 58 milhões de empresas cadastradas no mundo. O Brasil ocupa o 3º no ranking de usuários sendo que, dos mais de 68 milhões, apenas 3% utiliza todo o potencial da rede para trabalhar sua marca e gerar negócios. Essa plataforma ajuda pessoas e empresas a alavancarem sua marca, ela é extremamente relevante para gerar credibilidade e negócios.

Lá é possível compartilhar conhecimentos e informações que geram conexão dos produtos e serviços com o público ideal, além das inúmeras possibilidades na construção de relacionamento estratégico podendo alcançar diversos públicos de forma orgânica.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Os artistas e famosos de todo mundo têm aproveitado a plataforma para mostrar o lado profissional, empresarial ou autoral e gerar uma conexão ainda mais intensa com seu público. Por essa razão, diversos famosos estão criando perfis nessa rede.

Natália Soares Top Voice da rede social e mentora de negócios, destaca que o perfil das celebridades tende a ser mais formal, parecido com à linguagem usada na rede de networking por profissionais da área corporativa, algumas personalidades chegam a se apresentar na primeira pessoa. “O Linkedin permite que os famosos construam uma marca pessoal forte e autêntica. Elas podem compartilhar suas experiências, ideias e conquistas profissionais com uma audiência engajada, o que ajuda na melhorar sua imagem pública, cria conexão profunda com seus seguidores e amplia o leque de oportunidades”, afirma.

Assim como outras pessoas fazem na plataforma, o ambiente é usado para compartilhar conhecimento e divulgar seus negócios. E nem sempre quem atualiza o perfil é o famoso, que geralmente tem uma agenda lotada de apresentações, shows, treinos ou gravações. Muitas vezes, há uma equipe para isso, que acaba trabalhando em conjunto na produção dos conteúdos. ” Muitos se enganam por achar que essa é uma plataforma para busca de empregos. A missão do Linkedin tem muito mais a ver com networking, compartilhamento de insights e desenvolvimento de negócios em diversos setores. A entrada de celebridades no Linkedin reflete seu interesse em aproveitar essas possibilidades para construir comunidades ainda mais engajadas e o crescimento de seus negócios”, completa a mentora de negócios.

Como melhorar o perfil no Linkedin e aumentar as chances de emprego?

Use palavras chave;

Coloque uma foto profissional;

Preencha o título de forma estratégica;

Preencha todos os campos do perfil;

Compartilhe conteúdo de valor;

Interaja oferecendo insights;

Ative os recursos de prestação de serviços e modo de criação;

Mantenha o perfil vivo.

Fonte: Natália Soares – Mentora de negócios de RHs, Top Voice e Creator Linkedin, Top 10 Influenciadora Linkedin e RH 2023, já impactou mais de 70 milhões de pessoas. @eunatysoares_ –

