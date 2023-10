Farmacêutica tem 86 vagas de emprego em Nova Odessa

Farmacêutica tem 86 vagas – O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa,

mantido através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social, está recebendo currículos para a seleção de 95 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. 86 dessas vagas são para a área logística de uma empresa farmacêutica. A entrevista será na próxima segunda-feira (23/10), às 8h, no próprio PLT.

Além dessas vagas, o PLT oferta outras 9 vagas de empresas diversas. As oportunidades são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência. Os interessados devem enviar currículo nesta quarta-feira (18/10) para o endereço eletrônico ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função interessada no título do e-mail.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

A entrega do currículo também pode ser feita presencialmente das 8h30 às 11h30 na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Rua Rio Branco, nº 699, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3466-1902.

Confira as vagas da iniciativa privada no mural do PLT de Nova Odessa:

AÇOUGUEIRO – Com experiência. (1 vaga)

AUXILIAR DE PRODUÇÃO PCD MASCULINO – Diferencial que já tenha trabalhado. (3 vagas)

BALCONISTA DE BISTRÔ – Atendimento ao cliente; venda, recebimento e estocagem de produtos; organização de mercadorias, merchandising e da loja; verificação dos prazos de validade, inventários; limpeza, incluindo, gôndolas, balcão, equipamentos, depósito, vidros, pisos e banheiros. Disponibilidade para trabalhar das 8h30 às 17h, segunda a sábado. Residir em Nova Odessa, próximo ao centro. (1 vaga)

CONFEITEIRO – Com experiência comprovada em confeitaria. (1 vaga)

EMPRESA FARMACÊUTICA: Para área de logística, feminino e masculino. Entrevista será no PLT rodoviária no PLT na próxima segunda-feira (23/10), às 8h. Interessados comparecer munidos de documentos pessoais e currículo. (86 vagas)

SUPERMERCADO CONTRATA: Balconista de Padaria, Balconista de Açougue e Açougueiro, para trabalhar 6×1. (3 vagas)