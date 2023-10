Atletas de Americana conquistam 27 medalhas na Copa Louveira de Karatê

Americana foi destaque na Copa Louveira de Karatê, realizada no sábado (14). Comandada pela sensei Izabel Dias, a equipe do Instituto Jr Dias, com apoio da Secretaria de Esportes, conquistou 27 medalhas em diversas categorias.

Ao todo, 19 atletas representaram a cidade em Louveira. Foram oito medalhas de ouro, oito de prata e 11 de bronze, desempenho que garantiu o 4º lugar na classificação geral.

“Parabéns aos nossos karatecas pelo excelente resultado em mais um torneio. Todas essas medalhas são frutos da dedicação e do empenho de cada um, e tenho certeza que ainda virão muitas pela frente. Obrigado por representarem tão bem a nossa cidade, seguiremos sempre na torcida”, comenta o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Confira os medalhistas:

Cadete feminino 2° kyu acima

Marina Sofia Mathias Garcia – 2º lugar no kata / 2° lugar na luta

Sub-8 feminino

Livia de Oliveira Rocha – 3° lugar na luta

Sub-12 masculino kyu acima

João Miguel de Souza – 2° lugar no kata / 3° lugar na luta

Sub-10 masculino

Davi Menezes Marinho – 1° lugar no kata até 5° kyu

Davi Ferreira – 3° lugar na luta 4° e 3° kyu / 3° lugar na luta 4° e 3° kyu

Sub-12 feminino

Angela Gabrielly da Costa – 3° lugar na luta

Larissa Ferreira – 3° lugar no kata

Sub-12 masculino

Nicolas de Brito Moraes – 3° lugar no kata 4° e 3° kyu / 2° lugar na luta 4° e 3° kyu

Sub-14 masculino

Miguel dos Santos Félix Ferreira – 3° lugar no kata 4° e 3° kyu / 1° lugar na luta

Eduardo de Oliveira dos Santos – 2° Lugar no kata até 5° kyu / 2° lugar na luta até 5° kyu

Júnior masculino

João Pedro Izidorio da Silva – 3° lugar no kata kyu acima / 2° lugar na luta kyu acima

Gabriel Marinho Lahr – 3° lugar no kata até kyu abaixo / 3° lugar na luta até kyu abaixo

Sub-8

Kael Andrade Vieira – 1° lugar no kata / 1° lugar na luta

Miqueias Ferrari – 1° lugar no kata

Adulto sênior masculino

Marcos Vinícius de Carvalho – 2° lugar na luta / 1° lugar no kata

Adulto sênior feminino

Raize Inocêncio – 1° lugar na luta / 1° lugar no kata