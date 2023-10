1º Torneio de Beach Tennis de Americana abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, promovido pela Prefeitura por meio da Secretaria de Esportes. O evento será realizado nos dias 2 e 3 de dezembro, na orla da Praia dos Namorados.

As duplas interessadas podem se inscrever pelo site da Prefeitura – www.americana.sp.gov.br –, clicando no banner disponível na página principal, selecionando a categoria desejada e preenchendo os dados solicitados.

Para participar da competição, cada dupla deverá doar dois pacotes de fraldas tamanho RN, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. O regulamento completo está disponível também no site da Prefeitura.

O torneio, inédito no município, será dividido nas categorias masculino A, B e C, feminino A, B e C e misto B e C, sendo que cada atleta poderá se inscrever em apenas uma categoria.

O evento contará com cinco quadras de areia, tenda de hidratação, mesa de frutas, arquibancadas, praça de alimentação com food trucks, fisioterapia, fotógrafo profissional, espaço kids, duchas, banheiros e vestiários, além de atrações musicais e DJ.

“É com muita felicidade que anunciamos a abertura das inscrições para o 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, um evento inédito na nossa cidade e que promete movimentar as areias da Praia dos Namorados com muitos jogos e confraternização. Serão momentos de lazer e bem-estar para as famílias americanenses”, afirma o prefeito Chico Sardelli.

“Estamos com uma grande expectativa para esse torneio, uma novidade no município que vai reunir centenas de pessoas para a prática do esporte e para desfrutar de momentos agradáveis em família. Contamos com a participação da nossa população”, comenta o vice-prefeito Odir Demarchi.

“O beach tennis é um esporte que vem crescendo muito em todo o país, e em Americana não é diferente. O número de praticantes aumenta a cada dia, e a nossa missão é acompanhar e fomentar esse crescimento. Tenho certeza que os atletas vão lotar a Praia dos Namorados e proporcionar disputas emocionantes. Estamos ansiosos”, completa o secretário de Esportes, Marcio Leal.

O torneio terá premiação em dinheiro para as quatro melhores duplas das categorias masculino A e feminino A, sendo:

1º lugar: R$ 1.000,00 + troféus e brindes

2º lugar: R$ 700,00 + troféus e brindes

3º lugar: R$ 500,00 + troféus e brindes

4º lugar: R$ 200,00 + troféus e brindes

Nas demais categorias, as quatro melhores duplas receberão troféus e brindes.

