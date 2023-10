Vagas de estágio na Novo Nordisk, do Ozempic

A Novo Nordisk, empresa fundada há 100 anos e líder global em saúde,

com sede na Dinamarca, está em busca de 4 estudantes para o Programa de Estágio Novo Nordisk 2024. A empresa produz o Ozempic, remédio que revolucionou o mercado de emagrecimento esta década.

Podem se inscrever, estudantes com conclusão da graduação prevista entre junho de 2025 e dezembro de 2026. As oportunidades são para duas áreas: Trade Marketing (Comercial) e Áreas de Escritório (Administrativas).

A empresa oferece benefícios como vale-transporte, vale-refeição e alimentação, seguro de vida, convênio médico e odontológico, auxílio farmácia (80% de desconto), vale combustível, Programa de desenvolvimento e treinamento personalizado e Workshops de inglês e espanhol.

Para participar das vagas comerciais, é necessário estar matriculado em cursos como Administração, Comunicação Social, Economia, Engenharia de Produção, Farmácia, Marketing e Relações Internacionais, além de ter inglês básico, Excel intermediário e habilitação definitiva na categoria B – a companhia disponibilizará um carro funcional para cada estagiário. Essas oportunidades são para estagiar presencialmente nas cidades de Fortaleza/CE, Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO e Mauá/SP.

Já candidatos que estudam em cursos como Administração, Secretariado Executivo, Secretariado Executivo Bilíngue e Secretariado Executivo Trilíngue, podem se inscrever no processo seletivo para as Áreas de Escritório. Dependendo da vaga, é interessante ter conhecimentos básicos em Excel e/ou inglês. O modelo de trabalho é híbrido, com dias presenciais em São Paulo/SP, e oferece o benefício adicional Gympass.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 17/10

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/novonordisk/

UNITEDHEALTH GROUP

O UnitedHealth Group, maior empresa no mundo do setor de saúde, está com 20 vagas abertas para o Programa de Estágio Assistencial UHG 2024, para trabalhar em Rio de Janeiro/RJ e nas seguintes cidades em SP: Guarulhos, Jundiaí, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo e São Vicente.

Durante o estágio, a pessoa estagiária tem a oportunidade de vivenciar diversas experiências na sua área de trabalho, e participar de uma agenda específica de treinamentos voltados para sua evolução profissional. Além disso, também contará com o apoio de mentores que serão destinados a acompanhar seu crescimento e desafios profissionais, fortalecendo sua carreira e trajetória.

São elegíveis estudantes de cursos como fisioterapia, Fonoaudiologia, Musicoterapia, Psicologia e Terapia Ocupacional. Para cursos com quatro anos de duração, devem estar matriculados a partir do 7º semestre e, para cursos de cinco anos, a partir do 8º semestre.

As vagas são para estagiar 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia, com 1 hora de almoço ou 15 minutos de intervalo. Entre os benefícios oferecidos destacam-se Assistência médica, Assistência odontológica, Vale-refeição ou refeitório, Gympass ou Totalpass e Jornada de desenvolvimento.

Bolsa-auxílio: compatível com o mercado

Prazo de inscrição: 23/10 – prorrogado

Link de inscrição: https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/uhg/

