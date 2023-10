A Câmara de Sumaré vota, nesta terça-feira (17), o Projeto de Lei nº 174/2023, do vereador Ney do Gás (Cid). O Programa Praça Segura, instalação de câmeras de monitoramento

nos espaços de lazer da cidade. A reunião está marcada para 15h e contará com transmissão em tempo real pelo canal do Legislativo no YouTube (https://www.youtube.com/@CamaraSumare).

Segundo o PL, o objetivo do sistema de vídeo é o de preservar a segurança da população e do patrimônio municipal. Após a instalação das câmeras, deverão ser colocadas placas de fácil visualização informando a existência de monitoramento.

Leia + sobre política regional

De acordo com o vereador, “com a implantação de nosso projeto, a atuação de maus elementos será inibida, trazendo mais segurança aos frequentadores das praças em nosso município. Outra preocupação a ser apontada é a ocorrência de crimes contra o patrimônio público, como pichações e vandalismo, que causam prejuízos aos cofres públicos, já que exigem manutenção constante. Assim, além da minimização dos índices de violência nesses espaços abertos, garantindo ao cidadão uma maior sensação de segurança, a proposta ajuda o Executivo a manter o controle sobre os gastos com a manutenção municipal, podendo empregar de maneira mais efetiva o dinheiro público”, conclui Ney do Gás.

33ª Sessão Ordinária

Nesta terça-feira, os vereadores discutem também Emenda Modificativa nº 1, de autoria do vereador Alan Leal (Patriota), ao Projeto de Lei nº 220/2023. Apresentada pelo vereador Valdir de Oliveira (Republicanos), a proposta dispõe sobre a instituição do Programa de Reciclagem Tampinha Amiga pelos órgãos da Administração Pública do Município de Sumaré e inciativa privada e também será votada em plenário.

A Ordem do Dia conta ainda com a votação do PL nº 267/2023, que institui o Dia Municipal de Conscientização sobre o Lúpus e dispõe sobre a Política Municipal de Conscientização e Orientação. A propositura é de autoria dos vereadores Rodrigo Dorival Gomes (Cidadania) e Andre da Farmácia.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP