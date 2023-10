O prefeito Leitinho Schooder (PSD) participou no sábado (07/10) da cerimônia de formatura dos 10 novos integrantes da GCM (Guardas Civil Municipal) de Nova Odessa,

cuja contratação havia sido autorizada por ele no início do ano. A solenidade em Santa Bárbara d’Oeste contou com a presença do prefeito anfitrião, Rafael Piovezan, e dos vice-prefeitos das duas cidades, Alessandro Miranda (o Mineirinho, de Nova Odessa) e Felipe Sanches (de Santa Bárbara), além dos secretários de Segurança coronel Carlos Fanti e Rômulo Gobbi.

Ao todo, 36 novos guardas das cidades de Santa Bárbara, Nova Odessa, Charqueada e Borborema compuseram a turma. Em seu discurso, o prefeito novaodessense destacou o aumento “recorde” do efetivo da GCM, principal conquista dentro do “pacote” de investimentos recentes da atual gestão na corporação municipal. Os novos GCMs devem começar a atuar nas ruas em breve.

“É um momento muito importante para a nossa Guarda, que passa a contar com mais membros. Adquirimos novos armamentos, fardamento, incluindo o colete nível 3A, aumentamos o adicional de periculosidade de 30% para 52% e estamos construindo a sede própria da GCM, com quase 800 metros quadrados e um investimento de R$ 2,5 milhões, além de outras benfeitorias. Agradeço prefeito de Santa Bárbara pela acolhida aos nossos guardas e parabenizo o secretário Fanti e o comandante Luciel Carlos Oliveira pelo excelente trabalho”, disse Leitinho.

Prefeito de Santa Bárbara comentou que, apenas no mandato dele, já são 61 novos profissionais reforçando ainda mais a Guarda barbarense. “Segurança Pública se faz com planejamento. Investimos de forma contínua em nossa Guarda Municipal, com novas viaturas, novos armamentos, ampliação do sistema de videomonitoramento e os novos profissionais contratados”, lembrou Rafael Piovezan.

Secretário de Segurança de Nova Odessa, o coronel Carlos Fanti ressaltou que “a contratação por concurso de 10 novos integrantes para a GCM é o maior reforço da equipe feito de uma só vez na história da corporação novaodessense, que atualmente possui 44 integrantes na ativa”.

“Nunca a Guarda Municipal havia tido um aumento de efetivo como este. A GCM também recebeu investimento do prefeito Leitinho da modernização das viaturas e equipamentos, além da ampliação do sistema de videomonitoramento dos prédios públicos municipais, incluindo as creches e escolas da Rede Municipal, agora atendidas por câmeras de segurança e pelo aplicativo do ‘botão do pânico'”, lembrou Fanti.

ACADEMIA

Os GCMs recém-formados passaram por treinamento na Academia de Formação de GCMs do município de Santa Bárbara d’Oeste. Entre as disciplinas, eles contaram com aulas de Armamento e Tiro, constituídas pelos módulos teórico, prático e avaliação final.

“A disciplina contou com carga horária de 100 horas e contempla, em média, 550 disparos, com o objetivo de proporcionar domínio na maneabilidade da arma de fogo durante suas ações operacionais. O equipamento utilizado é o mesmo que receberam ao iniciar o patrulhamento – novas e modernas pistolas semiautomáticas calibre 9 milímetros adquiridas pela Prefeitura nos últimos dois anos”, finalizou o comandante da GCM novaodessense, Luciel Carlos Oliveira.

