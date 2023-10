Mauro Machado, também conhecido como Painitto, o pai da cantora Anitta,

usou suas redes sociais neste domingo (15/10) para compartilhar uma reflexão sobre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Em sua publicação no Instagram, Painitto compartilhou notícias que destacam a postura de Lula e Bolsonaro diante de crises internacionais.

Lula x Bolsonaro

Em uma das notícias, Lula pede “prioridade absoluta” na repatriação de brasileiros que se encontravam em Israel, no momento em que o país estava sendo alvo de ataques do grupo Hamas.

Por outro lado, Bolsonaro lidou de forma completamente diferente com situações semelhantes. Nas notícias selecionados por Machado, está a decisão de Bolsonaro de deixar brasileiros na Ucrânia quando a guerra com a Rússia começou.

“O momento é de reconstrução e união entre o povo brasileiro. Porém, algumas coisas precisam de destaque. Não podem passar em silêncio, porque depois é fácil negar a existência da ditadura, do holocausto e das torturas”, acrescentou o pai de Anitta sobre as comparações.

Menina com nanismo vira personagem ilustrada em campanha de conscientização

A acondroplasia é o tipo mais comum de nanismo comprometendo o crescimento de 1 a cada 25 mil crianças nascidas todos os anos[1]. Apesar da característica mais conhecida e aparente ser a baixa estatura, a condição vai além, podendo também desencadear complicações ortopédicas, cardiorrespiratórias e auditivas, entre outros impactos[2],[3].

E mesmo com o acesso à informação dos dias atuais, ainda existe um longo caminho para melhorar o dia a dia de quem vive com a acondroplasia, e conhecer suas histórias é parte essencial dessa transformação. Por essa razão, a campanha “Minha História Vai Além”, da biofarmacêutica BioMarin, retorna em seu terceiro ano consecutivo para marcar o Dia Nacional de Combate ao Preconceito Contra a Pessoa com Nanismo e o Dia Internacional de Conscientização do Nanismo, ambos no dia 25 de outubro.

“A conscientização sobre a acondroplasia é mais do que uma missão; é um compromisso com a equidade e a inclusão. Essa é uma condição médica que afeta muitas vidas, e é nossa responsabilidade contribuir para a educação e sensibilização. Através desta campanha, estamos empenhados em ampliar a compreensão pública sobre a acondroplasia, dando luz a uma história inspiradora e real para promover uma sociedade mais inclusiva e acolhedora, gerando mudanças significativas para que todos tenham a oportunidade de alcançar seu pleno potencial, independentemente de sua estatura” pontua Eduardo Franco, diretor médico da BioMarin na América Latina.

