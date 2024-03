Lei Paulo Gustavo: Santa Bárbara vai ter 11 filmes

Contemplados pela Lei “Paulo Gustavo” em Santa Bárbara d’Oeste, 12 produções

entre média-metragem e curta-metragem, além de um jogo eletrônico, evidenciarão o audiovisual barbarense. O espectador terá à disposição de forma gratuita e também em canais digitais.

Em fase de produção e captação, os filmes focarão em teatro, contação de histórias, documentários sobre eventos, resgates históricos, musical infantil e jogo do gênero puzzle-platform, voltados aos diversos públicos.

Aprovados no Inciso I da Lei Federal “Paulo Gustavo” de apoio a produções audiovisuais, os curtas possuem duração de até 15 minutos, e os médias-metragens duração superior a 16 minutos e inferior a 70 minutos. Os projetos deverão ser finalizados até março de 2025.

“O investimento na produção audiovisual de Santa Bárbara d’Oeste viabilizará que registros históricos importantíssimos da nossa cidade possam se perpetuar através das imagens, do som e das falas, registros que vão ser incorporados também ao Centro de Documentação Histórica do Município”, explicou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix. “Essa produção terá uma importante oportunidade de tornar público esses conteúdos tão relevantes para a cultura barbarense”, complementou.

Lei “Paulo Gustavo”

Nos três editais da Lei “Paulo Gustavo”, Santa Bárbara d’Oeste segue com a execução de 28 projetos, de 20 trabalhadores de cultura. O Município recebeu da Lei o total de R$ 1.610.508,12 para a viabilização dos projetos. Até o momento o valor total repassado para projetos é de R$ 973,3 mil, sendo R$ 540 mil para projetos audiovisuais e R$ 433,3 mil do edital de demais áreas, incluindo a reforma do CEU das Artes, no valor de R$ 193,7 mil. Para o saldo restante, a execução pelos Municípios dos recursos recebidos pela Lei Paulo Gustavo foram prorrogados até dezembro de 2024.

Mecanismo do Governo Federal e criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, a Lei “Paulo Gustavo” é uma forma de atenuar os efeitos econômicos e sociais da pandemia da Covid-19. A pandemia impactou significativamente o setor cultural nos últimos dois anos, sendo um dos últimos a retomarem as atividades. Seu nome é homenagem ao ator que morreu de Covid-19 em maio de 2021, aos 42 anos.

Confira mais detalhes dos projetos enviados pelos proponentes:

CURTAS

Cozinha Mirabolântica – André Batista de Lima

“Cozinha Mirabolantica” é uma web série deliciosamente cativante que leva os espectadores a uma jornada culinária repleta de risadas, criatividade e sabores únicos. O cozinheiros mais animados da cidade, Marcelo e Ferdinando, se aventuram na cozinha de uma forma totalmente mirabolante. Em cada episódio, a dupla dinâmica traz um convidado especial para se juntar a eles na criação de pratos incríveis, com um toque de teatro e diversão. Uma dose extra de humor e, é claro, pratos surpreendentes, enquanto Marcelo e Ferdinando transformam a culinária em uma experiência verdadeiramente mágica!

As Marchinhas do Traquitana – C. A. Balan Natu Prime LTDA

O projeto é um curta metragem onde será abordado a cultura musical através das marchinhas de carnaval. O Bloco do Traquitana tem como objetivo resgatar as antigas músicas carnavalescas, trazendo nostalgias para o público presente nos eventos, e através disso, esse projeto consiste em realizar um documentário com apresentações do bloco, entrevistas com os participantes além de mostrar a alegria contagiante que os eventos trazem. O documentário foi gravado durante as apresentações do bloco no Carnaval 2024.

Histórias de montar – João Marcelo Oliveira Hansser

“Histórias de Montar” é um projeto de uma web série com 3 episódios, que busca levar conteúdos do universo brincante e pedagógico de forma leve e descontraída para o público infantil. Depois de uma contação de história, surgem diversas dúvidas e curiosidades que levarão a dupla João e Jota, em uma busca investigativa atrás do conhecimento por meio da cultura. Os episódios são inspirados nas histórias de João Marcelo Hansser e contadas por Jotapê Antunes que na busca investigativa irão encontrar outras personagens.Cada episódio disponibilizará um QRCODE com as atividades propostas para que possam ser reproduzidas tanto no ambiente educacional quanto no próprio lar da criança.

Minha avó contou – Elisabete Padovezi Vidal

No curta metragem “Minha vó contou”, uma senhora de mais de 80 anos, na zona rural, conta um pouco das histórias e dos personagens do folclore rural e das assombrações. A lenda da briga de dois lobisomens, da rosa do remanso, uma moça que desaparece esperando o amor dela na beira do rio, a de uma aparição que aparece nos caminhos dos canaviais, são algumas das histórias. Passa para a ação e mostram-se os personagens caipiras tendo aventuras e sustos, baseados no que a senhora, contadora de histórias falou.

Da Linha Pra Tela – Gregory Davi de Souza

“Da Linha Pra Tela” consiste em um projeto de 4 vídeo clipes de animação, que tira das linhas de costura, dos bonecos de pano, das histórias bordadas no tempo tem como trilha sonora as músicas do EP musical infantil “Alinhavando”, do NAC – Núcleo Artístico Corpus, coletivo barbarense, que desenvolve obras de artes integradas desde 2016. Os vídeos são feitos a partir de ilustrações animadas, que contam as histórias de cada música para dar vida a personagens lúdicos, que falam sobre os ciclos, afetos e brincadeiras que surgem no desenrolar da vida.

MÉDIAS

Você já recebeu uma carta de amor? – João Paulo Oliveira

Qual a sensação de receber uma carta de amor? Quais as sensações de abrir o envelope e deixar a narrativa tomar conta do corpo, da voz e da imaginação. “Você já recebeu uma carta de amor?” é um média metragem documental descrevendo o processo criativo da pesquisa performativa que acontece desde 2016 na ação das escritas de cartas de amor. Partindo de cartas de amor recolhidas de escritores de distintas faixas etárias, o artista educador Jotapê Antunes abre sua pesquisa no universo das cartas, transformando as escritas, registradas em cartas, em objeto de criação cênica. Para a escrita das cartas serão realizadas oficinas junto a diversos tipos de público.

A folia na terra da Dona Margarida – Kethlen Rose Inacio da Silva

A proposta deste projeto é realizar um média metragem que trará a cronologia do Carnaval de Rua de Santa Bárbara d’Oeste. Serão registradas histórias e entrevistas com personalidades que marcaram essa grande festa no município como, por exemplo, o “Seu Vadô” de Oliveira, que percorria as ruas da cidade atrás de um carroção puxado por burros no Carnaval da década de 40; “Dito Preto”, presidente e fundador das escolas de samba Mocidade Independente e escola de samba Leões do União; representantes da TUSB bloco de Carnaval da torcida organizada do União Barbarense muito atuantes nos anos 90; a artista plástica Detinha Dagnoni, que fazia parte da organização do desfile de blocos e escolas de samba na cidade nos anos 80 e 90 assim, como seu fiel companheiro de trabalho Claudio Muller, modelista que projetava e desenvolvia as fantasias. Além disso, o documentário trará os bastidores do Carnaval de Rua de Santa Bárbara d ́Oeste sobre a ótica do Bloco de Carnaval de Rua Apareceu a Margarida e, os principais impactos causados por essa grande festa popular brasileira no município desde a sua origem.

A Controvérsia Confederada – Motta Cultura Afro Brasileira Produções

O documentário “A Controvérsia Confederada” é uma obra que abordará em detalhes a problemática da manutenção da bandeira confederada e o que ela representa a partir do ponto de vista do movimento negro de Santa Bárbara D’Oeste e região. O documentário contará com entrevistas de historiadores, representantes do movimento negro, intervenções artísticas e um levantamento histórico rico para compactar em um registro audiovisual todo o debate que vem sendo destacado nos últimos anos para que não se perca.

Bando – Edson Rodrigo Nepomuceno

“Bando” é uma obra atual sobre o viver-teatro, característica encontrada em grupos, coletivos, bandos que sonham juntos o mesmo sonho. A ideia é criar um filme sobre a vivência e a sobrevivência de um grupo teatral, para que possamos descortinar um teatro feito a muitas mãos, morrendo a cada dia para renascer no outro. A busca é revelar a trajetória de um bando de pessoas que com suas dores, descobrem juntos os amores e os sabores dessa arte transformadora.

Rock no seu interior – Fabrizio Racaneli

O documentário, um média metragem, “Rock no seu interior” resgata histórias, lugares, personagens e eventos que influenciaram o desenvolvimento cultural da cidade de Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. De Bar Hitchcock a Rock Fest, de Rita Lee a Raul Seixas, a história contada revela que o gênero musical Rock ‘n’ Roll está na garagem, na praça, nas ruas, na Usina, na cultura e na veia do barbarense.

Espetáculo Via Crucis – 25 anos de história – Otávio Lourenço Delaneza

“Espetáculo Via Crucis – 25 anos de História”, como o próprio nome já diz, é uma celebração da história deste lindo projeto teatral que acontece em nosso município. A ideia é criar um documentário que possa perpetuar o legado criado pelo Espetáculo Via Crucis, que resiste há tanto tempo e abre as portas do caminho artístico para tantos barbarenses. Contar essa história é, antes de mais nada, valorizar o que há de belo e duradouro na tradição barbarense, potencializando esse marco temporal tão raro que é um projeto artístico sobreviver por tanto tempo.

GAME

Spooky Workers – Denis Guilherme Ferreira Espanhol

Spooky Workers é um jogo do gênero puzzle-platform que transportará a pessoa jogadora para a temível Casa de Horrores da Madama Bruna, assim, todos os níveis trarão uma atmosfera de casa antiga misturada com festa de Halloween. Neste game você controlará o jovem e covarde Toddy, um administrador de sustos estagiário, e em período de experiência, da assustadora Casa de Horrores. Sua missão será ajudar o estagiário a aplicar sustos perfeitos nos clientes, resolvendo os puzzles dos 12 níveis do jogo! A pessoa jogadora viverá a experiência de assustar ao mesmo tempo, em que terá de tomar cuidado para não assustar a si mesmo, já que Toddy morre de medo de fantasmas! Um estágio difícil, mas possível! Nosso personagem não tem experiência em administrar sustos, mas a pessoa jogadora vai poder ajudá-lo com isso! Seja fazendo-o se esgueirar por entre os clientes e se fantasiar de monstro ou puxando alavancas secretas que revelarão um fantasma escondido! Conforme avançar, novas fantasias monstruosas poderão ser selecionadas para o dia-a-dia do estagiário ficar mais fácil!

