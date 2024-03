Em celebração ao Dia Mundial da Saúde Bucal, comemorado em 20 de março, a Secretaria de Saúde, por meio do Setor de Saúde Bucal, promove ações de prevenção e conscientização, sempre enfatizando a importância de boas condições bucais para a saúde da população e qualidade de vida. São grupos de orientação e atividades nas unidades de saúde e escolas municipais, além do atendimento odontológico. Nesta quarta, as atividades acontecem na Escola Municipal Maria Aparecida de Jesus Segura, em parceria com a faculdade São Leopolgo Mandic.

“Ao longo do ano promovemos ações de orientação, cuidados e assistência bucal. As condições bucais refletem diretamente na saúde geral e qualidade de vida. Importante cuidar da saúde bucal através da escovação e fio dental após as refeições, para prevenir as principais doenças, especialmente cárie e da gengiva (periodontal)”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Ao longo do ano, a Saúde Bucal promove atendimento odontológico nas unidades básicas de saude, UPAs Matao e Macarenko, com atendimentos de urgências, PA Nações, com plantão aos sábados, Centro da Longevidade, Centro da Criança e equipe de prevenção em saude bucal.

Também são realizadas atividades de prevenção em saúde bucal nas unidades básicas escolas municipais, atendimentos especializados no CEO (endodontia, periodontia, buco-maxilo, diagnóstico de lesões, pacientes especiais).