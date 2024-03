O pastor Edinaldo Pita, da igreja Batista, é hoje um dos nomes mais fortes

para ser o companheiro de chapa do vereador Eliel Miranda (PSD) na corrida para a prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste. Ele comanda a igreja Batista Memorial e tem bom engajamento com a sociedade barbarense. O time que articula Pita como vice de Eliel o vê hoje no nanico PRTB.

