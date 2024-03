Kwai, Skyone e mais 2 abrem vagas online

Kwai- O setor de tecnologia mantém sua posição como um dos segmentos mais dinâmicos

e promissores da economia brasileira, impulsionando inovações e oportunidades de carreira em todo o país. De acordo com um estudo recente da Brasscom, até o final de 2024, o Brasil precisará preencher cerca de 70 mil novas posições no setor, evidenciando a demanda crescente por talentos qualificados.

O cenário tem sido de reação positiva do mercado de trabalho. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de pessoas desempregadas no país ficou em 7,6% no trimestre até janeiro, sendo o menor patamar desde 2015. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o Brasil abriu 180.395 vagas formais somente em janeiro deste ano.

Nesse contexto, empresas de diversos tamanhos e nichos estão buscando profissionais para preencher uma variedade de posições estratégicas. Veja, abaixo, mais detalhes sobre as vagas de emprego que abrangem diferentes modalidades de trabalho como home office, híbrido e/ou presencial:

Kwai:

O Kwai, aplicativo de criação e compartilhamento de vídeos curtos, está com vagas abertas para seu escritório no Brasil, localizado em São Paulo (SP). As principais oportunidades são para Trust & Safety (Commercial Safety Strategist), Client Solutions Manager, Senior Creator Partnership Analyst e Trust & Safety (Content Safety Operation).

Skyone:

A Skyone, líder no fornecimento de soluções tecnológicas para simplificar e potencializar a produtividade empresarial através de uma única plataforma, está com mais de 10 oportunidades em aberto. Com modelo de trabalho presencial para a cidade de São Paulo e híbrido, as vagas podem ser conferidas no link.

Web Automação:

A Web Automação, empresa que fornece soluções de vendas e tecnologia para mais de 6.000 estabelecimentos comerciais no Brasil, tem 20 posições para os setores de suporte e comercial/vendas abertas nas cidades de São Paulo (SP), Osasco (SP), Monte Castelo (MS), Americana (SP), Canaã dos Carajás (PA), Birigui (SP), Belo Horizonte (MG), Lajeado (RS) e Cabo Frio (RJ). O envio de currículo pode ser feito por e-mail vagas@webautomacao.com.br.

Zenvia:

A Zenvia, empresa que habilita experiências na jornada do cliente de ponta a ponta, está com vagas remotas disponíveis para área de tecnologia e aproveita para reforçar seu comprometimento em aumentar a presença feminina nesse setor. Veja os cargos disponíveis clicando nos links a seguir: Desenvolvedora Senior Backend C#, Data Engineer Senior, Information Security Analyst Pleno, Site Reliability Engineer Pleno e Information Security Analyst Junior

