Leila 'entrega' Dudu ao Cruzeiro

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, confirmou a venda do atacante Dudu

para o Cruzeiro. Leila ainda deu a entender que Dudu queria aumento de salário na renovação de contrato.

Em entrevista ao SporTV, ela disse “Eu espero que o Dudu honre o compromisso dele com o Palmeiras e com o Cruzeiro. O atleta não assinou. Pelo Palmeiras, o Dudu está vendido. Eu preciso da assinatura dele.”

Leia + Sobre todos os Esportes

“Nós não vamos renovar o contrato do Dudu e não vamos mudar um centavo do salário que ele recebe. É justo que ele encerre a carreira onde começou (no Cruzeiro).”

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP