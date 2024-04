A Justiça Federal leiloará em todo o estado de São Paulo 150 bens, entre imóveis e veículos, nos próximos dias 08 e 15 de maio. Os lances devem ser feitos virtualmente nestas datas, até às 11h00 – horário de encerramento, por meio do site www.fidalgoleiloes.com.br. Os descontos poderão chegar a 50% abaixo do valor da avaliação inicial e alguns casos são passíveis de parcelamento de 20% de entrada, com o restante em até 59 vezes, mas é necessário consultar o edital específico do lote.

Serão leiloados 75 imóveis e 75 veículos de várias regiões, como a própria capital – nos bairros de Santo Amaro, Vila Ré, Jardim Paulista, Perdizes, Vila Maria Alta e Santa Cecília – além das cidades de Americana, Araraquara, Avaré, Bady Bassitt, Bauru, Campinas, Campo Limpo Paulista, Fartura, Getulina, Itanhaém, Jaú, Jundiaí, Lins, Monte Azul Paulista, Olímpia, Piedade, Pindamonhangaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano, São Carlos, São José Rio Preto, São José dos Campos e Tambaú. Os lotes em questão podem ser objetos de ações de dívidas fiscais, cíveis e crimes.

Estão entre os destaques deste leilão virtual: um Porsche Panamera, ano 2018, por R$ 416.000,00, uma Land Rover Discovery 3 TD V6 2009, por R$ 34.240,00, uma Mercedes-Benz CLC, ano 2009, por R$ 22.400,00, um ônibus Mercedes Benz/Marcopolo Torino U, ano 2011, por R$ 52.500,00, caminhão VW 24.250 CNC 6×2, ano 2009, por R$ 90.000,00, uma Hyundai Santa Fé, ano 2011 por R$ 24.400,00, um Honda Civic, ano 2009, por R$ 20.000,00, Ford Fusion, ano 2010, por R$ 19.600,00, entre outros automóveis, além de motos, frotas de caminhões, cavalos mecânicos e reboques.

Em relação aos imóveis, destacam-se na capital paulista um hospital com 07 andares e infraestrutura completa, localizado em Santo Amaro (lote 08), com lance mínimo de R$ 13.000.000,00, e um apartamento na Alameda Lorena, no bairro nobre Jardim Paulista (lote 24), com aproximadamente 120m² de área útil, de R$ 1.183.751,28 por R$ 591.875,64. Em Campinas, estão disponíveis 10 salas comerciais no bairro Cambuí (lote 20), de 24,8 m² de área privativa e 6,3 m² de área comum (mais de 31 m² de área total), todas com banheiro e equipadas com ar-condicionado, com lance mínimo de R$ 125.000,00 cada uma. Já na cidade de Lins, uma grande área equivalente a um quarteirão inteiro (lote 35) – onde, inclusive, está localizado o próprio prédio da Justiça Federal e de algumas entidades religiosas – também está indo a leilão para pagar as dívidas do proprietário dos imóvel.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. Há inúmeras oportunidades em todo o estado de São Paulo, portanto é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos lotes com antecedência, para facilitar na escolha”, pontua Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

SERVIÇO

1º Leilão: até 08 de Maio de 2024, com encerramento às 11h00 – Valor da Avaliação

2º Leilão: de 08 a 15 de maio de 2024, com encerramento às 11h00 – bens com até 50% de desconto.

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br