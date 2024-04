O prefeito Leitinho Schooder (PSD) anunciou nesta terça-feira (23) o início da obra

de troca de todo o telhado do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa Doutor Acílio Carreon Garcia). Inaugurado há mais de 30 anos, o complexo hospitalar jamais teve seu telhado reformado ou recuperado, o que causa frequentes goteiras e infiltrações em praticamente todas as alas quando chove.

O primeiro “bloco” da obra foi vistoriado nesta terça-feira pelo prefeito Leitinho, pelo vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho), pelo vereador Oseias Jorge e pelo secretário-adjunto de Obras, Gustavo Valente, acompanhados pela equipe técnica da construtora contratada.

No total, serão mais de 2.000 metros quadrados de telhado novo. Para evitar transtornos ao funcionamento do Hospital Municipal (que não pode parar), a obra será feita em 21 etapas ou “blocos”, devendo durar cerca de 4 a 6 meses, dependendo das condições climáticas. O primeiro bloco está situado imediatamente acima da Ala da Maternidade do HMNO.

Originalmente construído com estrutura de madeira e telhas de fibrocimento, o novo telhado será montado com estrutura metálica e longas telhas termoacústicas – uma espécie de “sanduíche” de chapas de aço galvanizado com material sintético no meio, que garante menores temperaturas no interior do prédio, e também um melhor escoamento das águas das chuvas, por não ter “emendas”.

“Vamos fazer a troca de todo o telhado do Hospital, uma obra muito importante. Já fizemos a reforma da recepção, da Clínica Médica, da parte elétrica, e agora do telhado. Quando eu era vereador, cobrava sempre os ex-prefeitos para reformar esse telhado, porque qualquer chuvinha, entrava água para todo lado, era um desconforto para as equipes e para os pacientes”, afirmou o prefeito Leitinho, durante a vistoria in loco da obra.

“É uma obra muito importante, estruturante, que não ‘aparece’, mas que estamos fazendo porque é preciso. Quando chove muito, nosso Hospital tinha muita goteira, a gente via o pessoal da limpeza com baldinhos e panos para cá e para lá, então era um desconforto muito grande tanto para os servidores quanto para os pacientes. A gente quer fazer uma Rede de Saúde cada vez melhor”, acrescentou o vice-prefeito Mineirinho.

“A gente acompanha o prefeito Leitinho e o vice Mineirinho e vê eles sempre preocupados em fazer o melhor para a população de Nova Odessa. Então, quero parabenizar essa gestão e agradecer o prefeito por sempre pensar primeiro na população e na equipe do Hospital”, completou o vereador Oseias.

ALA DA EMERGÊNCIA

Segue em obras também outra etapa do processo de modernização do HMNO, a reforma da Ala de Emergência do pronto-socorro do complexo hospitalar. O trabalho no interior do prédio deve durar cerca de 60 a 90 dias, período durante o qual a ala permanece interditada ao público.

A ação inclui a troca de todo o antigo (e bastante deteriorado) piso vinílico por piso frio do tipo porcelanato, impermeabilização dos rejuntes com fungicida próprio para revestimento hospitalar, recuperação e reforço do revestimento das paredes e nova pintura, entre outros consertos menores.

