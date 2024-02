O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) recebeu na sexta-feira (16/02), em seu gabinete, o delegado-adjunto da Receita Federal em Piracicaba, Antonio José Furlan, e a chefe da agência de Americana do órgão, Vanessa Barros, para debater novos convênios e parcerias com a Prefeitura de Nova Odessa, no sentido de facilitar o atendimento dos contribuintes da cidade – sejam pessoas físicas ou jurídicas. Entre as possibilidades que passam a ser analisadas pela gestão municipal, está a implantação de um PAV (Ponto de Atendimento Virtual) na cidade.

Participaram os secretários municipais de Administração, Vilson Amaral, e de Desenvolvimento Econômico e Social, Rafael Brocchi, além dos adjuntos de Governo, Antonio Piva, de Assuntos Jurídicos, Natalia Lins, e de Desenvolvimento, Eduardo Mota, e a diretora de Gestão Social e Cidadania da Prefeitura, Priscila Peterlevitz Leal.

O futuro PAV da Receita Federal em Nova Odessa pode ser mais um serviço ao contribuinte a funcionar no prédio do novíssimo Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador do Município – no mesmo local onde já funciona a unidade local do Poupatempo Paulista, outra parceria da Prefeitura, desta vez com o Governo do Estado de São Paulo –, na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

Caberia à Prefeitura, neste caso, oferecer o espaço físico para o atendimento local dos contribuintes que necessitam acessar os serviços eletrônicos da Receita Federal, além de um ou mais servidores devidamente treinados para auxiliar e orientar esses contribuintes a fazerem suas solicitações eletrônicas e enviar os documentos necessários, já digitalizados.

“A Prefeitura de Nova Odessa estaria oferecendo mais um serviço importante para seus munícipes, que assim não precisariam se deslocar mais a Americana ou Piracicaba para solicitar esses serviços da Receita. Quase 100% dos serviços da Receita às pessoas jurídicas já são digitais, e grande parte dos serviços às pessoas físicas. Por isso, a Receita está buscando expandir essas parcerias com os municípios”, justificou Antonio José Furlan.

Outros assuntos debatidos incluíram a realização de uma palestra para contadores e advogados tributaristas da cidade sobre as formas de doação de parte do Imposto de Renda anual de pessoas físicas e jurídicas de Nova Odessa diretamente aos Fundos Municipais de Direitos das Crianças e Adolescentes e de Proteção à Pessoa Idosa.

“Issa faria com que mais recursos ficassem na cidade e fossem utilizados exclusivamente em projetos de ONGs locais para estes dois públicos”, acrescentou o delegado-adjunto da Receita para a região.

Por fim, prefeito, secretários e representantes da Receita Federal debateram novas possibilidades de doações do órgão federal ao Município – como os itens de vestuário apreendidos que foram doados recentemente à população carente da cidade via Campanha do Agasalho, no CRAS do Jardim das Palmeiras.

“Termos a Receita Federal do Brasil como um importante parceiro da Prefeitura no atendimento da população de Nova Odessa é um ganho para todos. Então é muito importante mantermos esse contato com o pessoal da Receita. Vamos analisar com todo o cuidado e atenção essas propostas e, com certeza, tudo que for de bom para a nossa população, nós vamos fazer”, completou o prefeito Leitinho.