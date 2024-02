Uma reunião na tarde desta sexta-feira (16/02) no Centro de Referência ao Empreendedor e Trabalhador (no mesmo prédio do Poupatempo) do Município, com todos os envolvidos, definiu os últimos detalhes do 1º “Feirão do Emprego PCD – Pessoas com Deficiência” de Nova Odessa. O “mutirão” de empregabilidade acontece no próximo sábado, dia 24 de fevereiro, das 8h às 12h, no saguão do Paço Municipal (Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro), e será aberto a PCDs de toda a região.

A reunião preparatória desta sexta foi conduzida pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Prefeitura, Rafael Brocchi. Segundo ele, os representantes dos RH (Departamentos de Recursos Humanos) das empresas que vão participar adiantaram que devem ser disponibilizadas cerca de 130 vagas para PCDs durante o “Feirão”.

“As duas entidades parceiras da Prefeitura na realização desta ação– o Instituto Rumo e a Nisfram – deram orientações importantes para os RH das empresas, sobre como acolher os trabalhadores com deficiências. Podem surgir novas vagas até lá. As contratações vão depender muito do perfil dos candidatos que comparecerem”, comentou Brocchi. Também estiverem presentes representantes da Apae e da Apadano, que vão participar do 1º Feirão do Emprego PCD de Nova Odessa.

O evento do dia 24 deve “reunir” empregadores com vagas para PCDs abertas e trabalhadores com deficiências da cidade e de toda a região. Os candidatos às vagas de emprego e estágio devem comparecer na Prefeitura no dia 24 portando documentos pessoais, laudo médico e currículo impresso.

No dia, haverá uma equipe de acolhimento preparada para atender aos interessados conforme suas deficiências, incluindo intérpretes de Libras (Língua Brasileira de Sinais). A coordenação ficará a cargo da equipe do PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura.

A Prefeitura conta com a parceria do Instituto Rumo, CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), Nisfram (uma organização sem fins lucrativos voltada a projetos socioeducativos, culturais, artísticos, esportivas, de lazer, acessibilidade e formação profissional, inclusive de pessoas com deficiências), Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Apadano (Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos).

Este será o terceiro “Feirão do Emprego” promovido pela atual gestão municipal. As duas edições anteriores, realizadas em julho de 2022 e setembro de 2023, atraíram milhares de trabalhadores e jovens em busca de vagas de emprego e estádio em geral (e não apenas PCDs).

“A nossa gestão está sempre buscando formas de ajudar as empresas de Nova Odessa a investirem cada vez mais, gerando emprego e renda para nossas famílias. E esse público especial não pode ficar de fora – o trabalhador cadeirante, o cego, o surdo-mudo, aquele com deficiência intelectual, mas que pode trabalhar, que tem capacidade para trabalhar. Temos que dar oportunidades e ajudar a todos, são todos cidadãos de Nova Odessa e região também”, comentou o prefeito Claudio Schooder (o Leitinho) semana passada, ao anunciar o “Feirão do Emprego PCD”.