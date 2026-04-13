Encontro teve como objetivo formalizar a anuência em Nova Odessa, primeiro passo para viabilizar a nova graduação na região

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder-Leitinho, recebeu em seu gabinete na última quarta-feira (8) o diretor da Fatec Americana, Professor Wladimir da Costa, e o Professor Joacir Florêncio. O principal ponto da pauta foi a discussão da implantação do curso de graduação em Engenharia de Produção no período noturno, o primeiro na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O objetivo da comitiva da Fatec foi a formalização da anuência por parte do município, uma etapa necessária para que o Centro Paula Souza, mantenedor da instituição, dê continuidade aos trâmites internos. A expectativa é que, com o apoio das prefeituras da região, o projeto possa ser consolidado e, futuramente, oferecido à comunidade.

Leitinho destaca avanços

A iniciativa visa ampliar o acesso ao ensino superior público e gratuito, especialmente para estudantes que precisam conciliar trabalho e estudo. “Recebemos a proposta com atenção. Sabemos da importância de um curso de Engenharia de Produção no período noturno para a nossa região, por isso esse projeto tem nosso total apoio”, destacou o prefeito Leitinho.