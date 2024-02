A forma de compor, o jeito de tocar violão e uma mistura de ritmos. Assim é o trabalho de Lenine

cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical. O artista comemora os seus 65 anos nesta sexta-feira, dia 2, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento musical com as suas canções mais tocadas no Brasil.

O destaque do estudo foi “Paciência”, uma canção que Lenine fez em parceria com Dudu Falcão. Ela ficou na liderança do ranking das mais tocadas nos últimos cinco anos no país e também foi a sua música mais regravada até o momento.

Lenine tem 222 obras musicais e 703 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. As obras musicais são as suas composições, com letra e/ou melodia e em parceria ou não. Já as gravações são registros de obras musicais disponibilizadas em forma digital (como no streaming) ou em suporte físico (como um DVD). Com isso, uma mesma obra musical pode ter diferentes gravações, como, por exemplo, a original, uma versão acústica ou um show gravado para um DVD.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Lenine, assim como todo compositor e artista, tem os seus direitos autorais de execução pública garantidos no Brasil por fazer parte da gestão coletiva da música e manter o seu repertório atualizado. É desta forma que as suas canções podem ser identificadas e captadas pelo Ecad quando tocam publicamente em locais de frequência coletiva. No entanto, os valores em direitos autorais só podem ser recolhidos e repassados para ele quando as pessoas e empresas que utilizam a música fazem o pagamento referente ao licenciamento musical, que é garantido por lei.

No Brasil, o Ecad é a instituição responsável por arrecadar e distribuir direitos autorais sempre que há utilização pública de músicas em qualquer canal ou espaço: rádio, TV, cinema, estabelecimentos comerciais, plataformas digitais, casas de festas, shows e outros locais de frequência coletiva. Com isso, o Ecad garante que compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos tenham direito de receber por suas criações musicais.

Ranking das músicas de autoria de Lenine mais tocadas nos últimos 5 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao vivo, Casa de Festas e Diversão, Carnaval, Festa Junina e Shows)

Posição Música Autores 1 Paciência Lenne / Dudu Falcão 2 Hoje eu quero sair só Lenne / Caxa Aragão / Mu Chebabi 3 Jack soul brasileiro Buco do Pandeiro / Lenine / João do Valle / Ayres Vianna / Almira Castilho / Jackson do Pandeiro / Gordurinha / Alventino Cavalcante 4 Leão do Norte Lenne / Paulo Cesar Pinheiro 5 Aquilo que dá no coração Lenine 6 Simples assim Lenne / Dudu Falcão 7 Leve e suave Lenine 8 Meu plano Lenne / Dudu Falcão 9 É o que me interessa Lenne / Dudu Falcão 10 A rede Lenne / Luiz Queiroga 11 Candeeiro encantado Lenine / Paulo Cesar Pinheiro 12 O silêncio das estrelas Lenine / Dudu Falcão 13 Relampiano Moska / Lenine 14 Do it Lenine / Ivan Santos 15 A medida da paixão Lenne / Dudu Falcão 16 Martelo bigorna Lenine 17 O último pôr do sol Lenne / Luiz Queiroga 18 Lavadeira do rio Lenne / Braulio Tavares 19 Se não for amor eu cegue Lenne / Luiz Queiroga 20 Castanho Lenne / Carlos Posada

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP