Léo da Padaria pede informações sobre asfalto na Rua Vênus, no Jardim Thelja

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), protocolou um requerimento na secretaria da Casa solicitando informações da prefeitura sobre a pavimentação asfáltica em trecho correspondente à Rua Vênus, no bairro Jardim Thelja, região do Jardim Alvorada.

No documento, o parlamentar explica que durante visita à rua, verificou a necessidade ações de manutenção da via, que não possui asfaltamento em alguns pontos e apresenta vários buracos. “Em períodos de estiagem, a poeira levantada pelos veículos afeta os moradores e pedestres, causando o agravamento de doenças respiratórias. E em tempos de chuvas intensas, o chão de terra fica praticamente intransitável, prejudicando a passagem dos veículos”, afirma Léo.

O autor pergunta se existe projeto em andamento ou em fase de planejamento para a pavimentação asfáltica da Rua Vênus; o prazo previsto para execução da obra e a estimativa de conclusão; os motivos da rua não ter sido incluída cronograma municipal de asfaltamento e se há previsão futura para sua pavimentação.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (02) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

