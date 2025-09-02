Prefeitura de Americana e Senac oferecem curso gratuito de produtor cultural

Leia + sobre economia, emprego e mercado

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o SENAC, vai oferecer o curso gratuito de Produtor Cultural. A iniciativa é uma oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de organização e gestão de projetos artísticos e eventos. A abertura das inscrições será divulgada nos próximos dias.

O curso, oferecido por meio do Programa SENAC de Gratuidade, tem início previsto para 16 de setembro e término em 16 de dezembro de 2025. As aulas acontecerão às terças, quartas e quintas-feiras, das 18h às 22h, no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, localizado na Avenida Brasil, 1293, no Jardim São Paulo.

Com uma carga horária total de 160 horas, a formação prepara o aluno para atuar na organização, elaboração e execução de projetos e produções artísticas e culturais. O profissional estará qualificado para trabalhar como autônomo ou com vínculo empregatício em diversos espaços, como centros culturais, museus, escolas, fundações e em segmentos como música, artes visuais e cênicas, audiovisual, literatura e patrimônio, contribuindo para a indústria criativa e o turismo cultural.

Interessados

Para se inscrever, os interessados devem ter interesse em ingressar na área de produção cultural; possuir ensino fundamental completo e ter no mínimo 16 anos de idade. Os documentos necessários para a matrícula são RG e CPF, ou outro documento de identificação que comprove a numeração desses registros.

A vaga gratuita está condicionada ao cumprimento das regras do Programa Senac de Gratuidade. Para concorrer a uma bolsa, o candidato deve comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos por pessoa, apresentar toda a documentação exigida para a inscrição e para o curso e não ter abandonado um curso como bolsista do SENAC nos últimos seis meses.

“Esta é uma oportunidade valiosa para capacitação e ingresso em um setor dinâmico e em constante crescimento. Esta importante parceria com o Senac permite à administração Chico Sardelli e Odir Demarchi qualificar os interessados em uma instituição de ensino com qualidade reconhecida pelo mercado de trabalho”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP