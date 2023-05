Léo da Padaria vai atrás de verba na Alesp

O vereador Léo da Padaria reuniu-se na quinta-feira (11) com

o deputado estadual Marcos Damásio (PL), na Assembleia Legislativa de São Paulo, para entregar um ofício solicitando verbas estaduais através de emendas parlamentares.

Dentre as destinações solicitadas, Léo pede recursos para investimentos em academias ao ar livre e playgrounds nos bairros da região da Praia Azul. “Junto ao deputado Marcos Damásio, já conseguimos contemplar Americana com emendas para a saúde, no valor de R$ 200 mil, e para o esporte, com dois campos Society, um localizado no Jardim Alvorada e outro na Praia Azul. Vamos continuar lutando por novas conquistas para melhorar a vida de todos”, destacou.

O vereador lembrou ainda que as obras do campo do Jardim Alvorada serão iniciadas nos próximos dias e que o campo que será construído na Praia Azul está em processo de licitação.

Dr. Daniel pede informações sobre falta de banheiros químicos na Feira do Rolo

O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana questionando a prefeitura sobre a falta de banheiros químicos na Feira do Rolo, realizada no Jardim da Paz.

No documento, o parlamentar relata que foi procurado por moradores e expositores que reclamaram da falta de banheiros químicos. “Eles são essenciais para os visitantes e expositores, que passam longas horas em seus estandes durante a feira”, aponta.

Dr. Daniel pede que a prefeitura disponibilize instalações suficientes para atender à demanda. “O aumento desses banheiros químicos vai facilitar o acesso rápido, evitar longas filas e reduzir o tempo de espera, proporcionando uma experiência mais agradável para os participantes”, explica.

No requerimento, o autor pergunta quantos banheiros químicos estão disponíveis atualmente na Feira do Rolo, se estão em bom estado de conservação e funcionamento e se existe um planejamento para aumentar a quantidade.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária da próxima terça-feira (16). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

Silvio Dourado sugere atendimento por aplicativo de celular nos Centros de Referência de Assistência Social de Americana

O vereador Silvio Dourado (PL) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura que os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município prestem atendimento à população por Whatsapp.

No documento, o parlamentar explica que existe uma dificuldade de comunicação entre os diversos centros de referência e a população. Segundo relatos, diversas ligações telefônicas realizadas pela equipe de servidoras não são atendidas.

“Tal situação implica desperdício do escasso tempo da equipe de servidores que atua nos CRAS, sendo certo que a comunicação por Whatsapp poderá conferir maior eficiência ao emprego deste recurso valioso”, aponta Dourado.

A indicação foi relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (2) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

