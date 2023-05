Troféu da Campanha de Tampinhas entregue na EMEI Ceci

Campanha de arrecadação. Escolas recebem troféu

A Secretaria de Meio Ambiente (SMA) da Prefeitura de Americana realizou, nesta quinta-feira (11), uma ação em conjunto com a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, para entrega do troféu itinerante referente à Campanha de Arrecadação de Tampinhas Plásticas e Lacres para a Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Ceci, no Jardim Brasília, vencedora do mês de abril na categoria ensino infantil. O campeonato é promovido pela APAE, entidade Amiga do Meio Ambiente, com o apoio da prefeitura e demais parceiros.

Participaram da atividade 38 alunos, de 4 e 5 anos, níveis 1 e 2 da educação infantil da EMEI Ceci, que recebeu o troféu da diretora Maria do Carmo, da EMEI Tangará (escola vencedora do mês de março).

O secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, parabenizou a EMEI Ceci pela conquista. “Parabenizo a todos que participaram da campanha e desta ação tão significativa para nossa cidade, mobilizando alunos, professores e comunidade em prol do meio ambiente”.

Ao final da atividade, os alunos da escola, em conjunto com o Movimento Ações Sementinhas, prepararam uma homenagem aos voluntários do meio ambiente e à equipe da Unidade de Educação Ambiental da SMA. “Foi apresentado o trabalho de origami e tsuru, que significam a paz, confeccionado pelos alunos em comemoração do Dia do Trabalho, e o plantio de suculentas mostrando para a equipe todo o aprendizado obtido e também como presente para a Casa da Agricultura de Americana, que é a sede da educação ambiental”, disse a diretora de Educação Ambiental, Kátia Birke.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, comemorou a realização da campanha. “A conscientização desde a infância é o melhor caminho para construirmos o meio ambiente e o futuro que queremos para Americana”, declarou.

Também participaram as supervisoras Catia Dominici e Kely Nadin, da Secretaria de Educação; o mascote da Coleta Seletiva, o Lixildo, representado por um funcionário da Limpeza Pública da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos; Edna Nardi, do Movimento Ações Sementinhas; representante da Guarda Municipal, entre outros convidados e colaboradores.

A campanha tem os apoios da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Programas e Agricultura, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) – Unidade de Limpeza Pública (ULP), entre outros apoiadores.

As escolas campeãs na arrecadação serão conhecidas durante a realização da FEAMA – Feira Ambiental Municipal de Americana, no dia 4 de junho, no CCL – Centro de Cultura e Lazer.

Alunos da rede municipal descobrem como nasce um livro

Quase mil alunos da rede municipal de Educação de Americana vão descobrir o processo de elaboração de uma obra literária ao participar do “Projeto Como Nasce um Livro?”, em parceria com a Editora Adonis. O calendário de visitas dos estudantes à Adonópolis – espaço criado pela editora para oferecer imersão literária, entretenimento e educação – foi elaborado pela Secretaria de Educação e as atividades, iniciadas esta semana. As vivências no espaço acontecem até o final de junho.

O projeto é voltado aos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental e tem o objetivo de formar leitores e escritores habilidosos por meio da aquisição de competências específicas que os motivam a vivenciarem experiências literárias estimulantes e de qualidade. A atividade também possibilita a interação direta com escritores, ilustradores, com o editor e o próprio livro, além do uso de recursos audiovisuais e tecnológicos.

As visitas foram iniciadas pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro e do Centro Integrado de Educação Pública Prof. Anísio Spínola Teixeira. Nesta sexta-feira (12), é a vez de quatro turmas do 5º ano do EMEF Florestan Fernandes. Além da ida à Adonópolis, os alunos conhecem o Parque Gráfico da Editora Adonis.

“A formação de leitores e escritores qualificados é essencial para nós e para a construção de uma Americana inteligente e humana, e ações de estímulo aos estudantes, por meio de experiências literárias motivadoras e de qualidade, integram o programa proposto para a Educação pelo prefeito Chico Sardelli”, declarou o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Ao final da vivência cultural, os estudantes serão desafiados a escreverem sua própria história. Tanto a participação no projeto como o transporte dos alunos ocorrem sob responsabilidade da Secretaria de Educação.