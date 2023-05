Leo Salvato recebe medalha na Câmara

Fotógrafo Leo Salvato na Câmara

A Câmara Municipal de Americana realizou na quinta-feira (18), no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, sessão solene para a entrega da medalha “Princesa Tecelã” a Leonardo Salvato, pelo destaque em atividades culturais, educacionais, científicas ou artísticas no município. A homenagem foi motivada por projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Thiago Brochi (sem partido).

Durante o uso da palavra, Brochi afirmou estar feliz em poder proporcionar a homenagem. “É com muita alegra que presido essa solenidade de reconhecimento a um amigo tão especial, que além de dedicado é muito talento no que faz. O Léo consegue captar todos os detalhes que só um profissional que tem todo esse profissionalismo e paixão consegue fazer com tanta maestria”, disse.

O homenageado utilizou a palavra para agradecer a honraria. “Agradeço a todos aos meus amigos, familiares, alunos e ex-alunos que estão presentes pessoas com que tive e tenho o privilégio de conviver até hoje. Vou à escola para aprender com vocês, que são parte do combustível que me move. Nunca planejei ser fotografo e professor, fui escolhido pela vida que foi colocando em meu caminho a fotografia, educação e a cultura. Coloque o coração e amor em tudo que você for fazer em sua vida, independente de qual for a sua escolha. Se houver amor, não há como dar errado”, discursou Leonardo Salvato.

Biografia

Leonardo Salvato

Nasceu em Americana em 06/02/1983. Casado, filho de Elisabete e Antônio, formou-se em Artes Visuais pela PUC – Campinas em 2007. Atua como fotógrafo profissional de produtos e gastronomia, além de exercer a profissão de professor. Léo Salvato, como é mais conhecido, ministra aulas particulares de fotografia nas modalidades: básica, avançada e de tratamento de imagens; também é professor titular de fotografia nos cursos de Comunicação Visual e Design Gráfico na Etec Polivalente de Americana desde 2014.

Desde a sua formação, atuou como professor de artes em escolas estaduais, particulares e técnicas de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. Também trabalhou como Coordenador Pedagógico e Coordenador de Projetos na Etec Prof. Dr. José Dagnoni, em Santa Bárbara.

Ministrou aulas de fotografia pela “Oficina Cultural Carlos Gomes”, um programa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo com o objetivo de oferecer atividades gratuitas de formação e difusão cultural nas mais variadas linguagens artísticas.

Também ministrou oficinas de fotografia Museu de Arte Contemporânea de Americana/SP, aulas de artes no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) “Larissa de Almeida”, através do projeto “Arte no CAPSi”, atendendo crianças e adolescentes com transtornos mentais na infância e adolescência.

Atuou como coordenador do departamento de fotografia na empresa Perfil Formaturas e Eventos de 2008 a 2010. Também foi assistente do artista Marcelo Moscheta, no Ateliê/8 de 2008 a 2010 em Campinas. Além da atuação profissional como professor e fotógrafo, possui diversos trabalhos autorais que já foram expostos e premiados.

Em 2021, participou de um concurso em Americana com fotos do incêndio em Carioba e foi selecionado com as fotos intituladas “Carioba em preto, branco e cinzas”.

Dr. Daniel pede agendamento de exames de ressonância



O vereador Dr. Daniel (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações sobre agendamento e realização de exames de ressonância magnética.

No documento, o parlamentar aponta que foi procurado por usuários da rede pública de saúde que relataram demora para agendamento de exames. Dr. Daniel lembra que a ressonância é fundamental para diagnosticar esclerose múltipla, tumores no cérebro e na glândula pituitária, infecções no cérebro e nas articulações e infecções na medula espinhal, entre outros problemas.

