A influenciadora digital Poliana Rocha abriu o jogo quinta-feira, 30 de maio, sobre como está o olho do cantor Leonardo após o acidente que ele sofreu. O triste ocorrido com o artista ocorreu no dia 24 de abril quando sofreu uma forte pancada.
A mãe do cantor Zé Felipe, único filho do casal, foi questionada nas redes sociais sobre como está o olho do veterano da música brasileira e respondeu o seguinte: “Melhorando a cada dia mais. O roxo que é um pouquinho mais demorado para sumir”, explicou ela.
Na intenção de matar a curiosidade dos fãs, Poliana Rocha ainda fez questão de compartilhar a foto do Leonardo ainda com o olhar roxo. Ele aparece deixado na cama do quarto do casal.
Vale lembrar que, no primeiro pronunciamento, Poliana Rocha explicou que aconselhou o marido a realizar exames para descobrir se a queda não causou nada mais grave. O artista realizou uma tomografia por precaução. O famoso está bem e seguiu normalmente com a apresentação marcada em sua agenda após o grande susto. “Nós só vamos fazer um exame para ver se está tudo bem, mas já já vocês tá indo para onde, amor?”, explicou. “Estamos aqui esperando para fazer o exame, para checar se tá tudo bem”.
Em tom de bom humor, Leonardo relatou como tudo aconteceu: ““Vocês acham que vida de pescador é fácil, né? Eu fui para o Pantanal pescar esses dias e deu um ‘BOzinho’ lá, sabe? Escorreguei na canoa à noite, bati o olho. Não ficou bonito não, né? O que vocês acham?”.
