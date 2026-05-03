Prefeitura O vereador Marcos Caetano (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal de Saúde em resposta ao requerimento nº 383/2026, no qual solicitou informações e providências sobre a demora no atendimento de fisioterapia em clínicas conveniadas ao município.

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No documento, o parlamentar relatou que foi procurado por familiares de pacientes que sofreram Acidente Vascular Cerebral (AVC) e vítimas de acidentes que reclamaram da demora para início do tratamento de fisioterapia. Segundo os relatos recebidos, pacientes que necessitam de atendimento prioritário estão aguardando mais de sessenta dias para o início das sessões de fisioterapia, o que pode comprometer significativamente sua recuperação clínica.

Na resposta assinada pelo secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, a prefeitura informa que atualmente não há registro de demanda reprimida acumulada para o serviço de fisioterapia junto à Central de Regulação.

Diz a prefeitura

“As solicitações encaminhadas pela rede assistencial são reguladas e distribuídas semanalmente às clínicas credenciadas, conforme a especialidade indicada e a disponibilidade de agenda informada pelos prestadores. Eventuais períodos de espera não decorrem de acúmulo de solicitações na regulação, mas sim da organização interna das agendas das clínicas, que realizam o agendamento dos pacientes de acordo com sua capacidade operacional instalada”, afirma no ofício.

Ainda de acordo com o secretário, o tempo médio entre o encaminhamento e o início do tratamento permanece na faixa de trinta dias, sendo este intervalo influenciado diretamente pela capacidade de absorção das clínicas credenciadas. Em relação aos casos neurológicos, em razão da especificidade do cuidado e da necessidade de atendimentos individualizados, o tempo de espera pode ser mais prolongado, ultrapassando sessenta dias, porém são realizadas as prioridades necessárias de cada caso.

Outro questionamento respondido foi sobre a possibilidade de ampliação da oferta de vagas. A secretaria municipal de Saúde afirma que mantém edital de credenciamento vigente e aberto, possibilitando a ampliação da rede mediante a habilitação de novos prestadores. “Há, inclusive, manifestações de interesse em andamento, o que resulta no aumento da oferta de serviços, contribuindo para maior número de atendimentos, redução de tempos de espera e melhoria do acesso da população”, acrescenta o secretário.

Sobre medidas para melhorar o atendimento, o secretário cita a manutenção do fluxo regulatório com encaminhamento semanal das solicitações, evitando a formação de demanda reprimida na Central de Regulação; articulação permanente com as clínicas credenciadas para qualificação da gestão de agendas e melhor aproveitamento da capacidade instalada; monitoramento sistemático dos tempos de espera e da produção assistencial; além do processo de análise de credenciamento de nova clínica localizada na região do bairro Praia Azul, cuja eventual habilitação permitirá a ampliação da rede para três prestadores, contribuindo para o aumento da oferta de atendimentos, a descentralização geográfica dos serviços e a melhoria da acessibilidade dos usuários.

“Reconhecemos como positiva a manutenção do edital aberto para novos credenciamentos, bem como a possibilidade de implantação de uma terceira clínica na região do Praia Azul, o que representa um avanço importante. Ao mesmo tempo, entendemos que, dentro do possível, é fundamental que essas iniciativas sigam avançando com a maior rapidez, para ampliar o acesso e atender melhor a população”, comenta Marcos Caetano.

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