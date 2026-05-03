As onças foram o tema do debate político no final de semana do feriado em Americana. Antes de acabar a semana, a prefeitura divulgou que a onça parda da cidade, já bem velhinha e macho, passou por exames.

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Mas a coisa esquentou quando a vereadora de oposição Professora Juliana (PT) denunciou e divulgou um vídeo em que um funcionário confirma que as onças pardas do Parque Ecológico Zoo de Americana estariam mortas há alguns meses.

A prefeitura confirmou a morte dos animais no sábado e a vereadora voltou à carga. Ela até cobrou um portal da cidade que lhe desse crédito pela informação e partiu para o confronto com o CEO do site.

Mais onças na cidade

O fim das queimadas da cana há cerca de duas décadas fez com que filhotes de felinos ‘vingassem’ com mais força em região de mata e nos canaviais da região.

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