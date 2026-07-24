Lucas Leoncine participa de evento de tecnologia e inovação promovido por comunidade de desenvolvedores voluntários

O vereador Lucas Leoncine (PSD) participou no sábado (18), da 4ª edição do Google I/O Extended, evento de tecnologia e inovação organizado integralmente por voluntários da comunidade Google Developer Group (GDG), que ocorreu na sede do Hub Avançar, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, o parlamentar representou o Fórum Permanente de Inovação, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal de Americana, instituído pelo Decreto Legislativo nº 962/2021.

De acordo com o parlamentar, o evento, sem fins lucrativos, tem como objetivo democratizar o acesso às tendências do Vale do Silício com o apoio de instituições que fomentam a educação e a inovação local, como a FAM (Faculdade de Americana).

Fórum de Tecnologia

“O Fórum de Tecnologia tem sido um grande palco de discussões sobre as políticas públicas voltadas à educação, inovação e desenvolvimento tecnocientífico em Americana. O convite para representar o Fórum nesse evento mostra que o Poder Legislativo americanense está sendo prestigiado pela comunidade pela sua força em reunir setor público, iniciativa privada e as instituições do terceiro setor para pensar a cidade do futuro”, disse Leoncine.

Ainda no evento, foram discutidos tópicos ligados à Inteligência Artificial e programação. “É importante destacar o papel do Google na rede municipal de educação da nossa cidade, que tem sido uma ferramenta de aproximação das nossas crianças com a tecnologia”, concluiu o vereador.

Participaram também do evento Rafael Paiva de Oliveira, Tech Lead e líder do GDG Americana; Rodrigo Akira Hirooka, desenvolvedor de ecossistema regional do Google na América Latina; e Amanda Lefèvre, coordenadora de programas do Google na América Latina.

Jacira Chávare solicita troca de placas de identificação de vias

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando à prefeitura instalação de novas placas de identificação de logradouros e a substituição das placas apagadas, danificadas ou ilegíveis.

Segundo a vereadora, a correta identificação de ruas e avenidas é fundamental para facilitar a orientação de moradores e visitantes e contribuir para o funcionamento de serviços essenciais, como coleta de lixo, atendimentos de emergência, entregas e transporte por aplicativos.

Jacira destaca ainda que diversas placas estão desgastadas pela ação do tempo, com informações apagadas ou em condições que dificultam a leitura, enquanto algumas vias não contam com sinalização adequada. “A identificação correta dos logradouros é uma medida simples, mas que faz muita diferença no dia a dia da população. Além de facilitar a localização dos endereços, contribui para a segurança, a mobilidade urbana e para que os serviços públicos e privados sejam prestados com mais eficiência”, afirma.

A indicação será relacionada na pauta da primeira sessão ordinária após o recesso parlamentar, que será realizada em 4 de agosto, e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.