Santa Bárbara d’Oeste alcançou mais um importante reconhecimento nacional na área da Segurança Pública. Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2026, divulgado nesta quinta-feira (23) pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam o município como o 3º mais seguro do Brasil e o 2º do Estado de São Paulo entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no indicador de Mortes Violentas Intencionais (MVI).

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O Anuário é considerado o mais amplo retrato da Segurança Pública brasileira e reúne informações oficiais fornecidas pelas secretarias estaduais, polícias, entre outras instituições. A publicação é uma referência nacional para avaliação das políticas públicas do setor e para o acompanhamento da evolução dos indicadores de criminalidade.

Em Santa Bárbara, a taxa de Mortes Violentas Intencionais por 100 mil habitantes é de 2,1, acima apenas de Tubarão (1,7), em Santa Catarina, e São Caetano do Sul (1,2).

O resultado demonstra uma evolução consistente de Santa Bárbara d’Oeste nos principais levantamentos nacionais. Em 2023, o 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública já havia colocado o município na 6ª posição entre as cidades mais seguras do Brasil no indicador de Mortes Violentas Intencionais. Três anos depois, Santa Bárbara avança para a 3ª colocação.

A sequência de reconhecimentos reforça esse cenário. Em maio deste ano, o Atlas da Violência 2026, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, também posicionou o município na 3ª colocação nacional entre as cidades com mais de 100 mil habitantes com a menor taxa de homicídios.

Os resultados refletem uma política pública construída de forma permanente, baseada na integração entre a Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e demais forças de segurança, aliada a investimentos em tecnologia, inteligência, estrutura operacional e ações preventivas.

Piovezan orgulhoso com Santa Bárbara

O prefeito Rafael Piovezan destacou que o reconhecimento nacional é resultado de um trabalho contínuo realizado ao longo dos últimos anos.

“Santa Bárbara d’Oeste mais uma vez figura entre as cidades mais seguras do Brasil, agora com um reconhecimento ainda mais expressivo. Esse resultado demonstra que investir em segurança, inteligência, tecnologia e integração entre as forças policiais gera resultados concretos para a população. É um trabalho realizado diariamente por homens e mulheres comprometidos com a proteção da nossa cidade”, afirmou.

O prefeito também ressaltou os investimentos realizados pela Administração Municipal para fortalecer a Segurança Pública.

“Desde 2021 ampliamos significativamente os investimentos no setor, com novas viaturas, armamentos, contratação de guardas municipais, capacitação permanente das equipes, expansão do sistema de videomonitoramento, implantação da Muralha Digital e a construção do novo estande de tiro. São ações planejadas que fortalecem a atuação preventiva e operacional da Guarda Municipal e contribuem para manter Santa Bárbara d’Oeste entre as cidades mais seguras do País”, completou.

O secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, Rômulo Gobbi, destacou que os indicadores são consequência da atuação integrada das forças de segurança e do planejamento desenvolvido pelo Município.

“Esse resultado é fruto de um trabalho técnico, permanente e integrado. A Guarda Civil Municipal atua de forma cada vez mais estratégica, utilizando inteligência, tecnologia e prevenção, em parceria com as polícias Militar e Civil. Seguiremos investindo na valorização dos profissionais, na modernização da estrutura e em ações que garantam ainda mais segurança e qualidade de vida para a população.”

Além do reconhecimento nacional, Santa Bárbara d’Oeste também registrou neste ano os menores índices históricos de homicídios e roubos, acompanhados de sucessivas reduções em outros indicadores criminais, consolidando uma tendência de queda da violência e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à proteção da população.

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