Recuperação, limpeza, poda do mato e zeladoria de espaços públicos de Hortolândia seguem fortalecidas

As praças e parques de Hortolândia recebem revitalização periódica realizada por equipes da Prefeitura. Agora, o trabalho está fortalecido na “Praça dos Namorados”, no Jardim Campos Verdes. No local, acontece a reforma de toda a extensão da calçada, além da implantação de uma academia pública ao ar livre e trabalhos de jardinagem para embelezamento, limpeza e poda do mato. Este é mais um espaço público de lazer com intervenções realizadas para contribuir com os frequentadores deixando o local mais agradável para o uso.

Trabalhos como este estão intensificados desde 2022, sob determinação do prefeito Zezé Gomes. A limpeza, zeladoria e a recuperação dos espaços públicos de Hortolândia acontecem diariamente seguindo um cronograma. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, por semana, em média, 20 locais recebem ações da Prefeitura.

DEMAIS AÇÕES

Além da área de lazer do Jardim Campos Verdes, nesta semana, a poda do mato e a limpeza também está em andamento em toda a extensão do Parque Socioambiental Remanso das Águas (Jd. Carmen Cristina), no portal da avenida São Francisco de Assis (Pq. do Horto), ao redor do Campo da Confibra e das lagoas do Jardim Amanda e Jardim São Bento. No Parque Socioambiental Lago da Fé (Pq. Gabriel), a Prefeitura trabalha na manutenção da ponte de travessia de pedestres e na Vila Inema, o serviço é feito em guias e sarjetas das vias.

Áreas no Jardim Everest, Jardim Santo André, Jardim Conceição, Jardim Buritis, Vila Guedes, Santa Clara do Lago (ao redor do OAPE), Jardim Sumarezinho, Taquara Branca e região central são outras contempladas. Para contribuir com a limpeza e a manutenção da cidade, o descarte regular e gratuito de entulho e outros materiais pode ser feito em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) distribuídos em todas as regiões.