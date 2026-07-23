Pocket show “A Grande Aventura dos Brinquedos” é a atração do Palco ParkCity, no próximo domingo, 26 de julho

O Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial para celebrar os 158 anos de Sumaré. No próximo domingo, 26/7, aniversário da cidade, o Palco ParkCity recebe o Pocket Show “A Grande Aventura dos Brinquedos”. A atração será às 16h, na Alameda ParkCity, e é gratuita.

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O espetáculo é inspirado na saga Toy Story, sucesso dos cinemas que encanta gerações. Com personagens cativantes e uma mensagem tocante sobre amizade e o resgate da infância, a apresentação promete encantar crianças e adultos.

Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré, afirma que o espetáculo será uma grande experiência imersiva, que promete envolver o público com muita diversão e entretenimento. “A apresentação celebra toda a conexão do empreendimento com a comunidade de Sumaré, neste momento especial de aniversário”, comenta.

Em novembro, o Shopping ParkCity Sumaré celebra 7 anos. Desde sua inauguração, o empreendimento tem se consolidado como um importante ponto de encontro da população, oferecendo experiências que vão além das compras.

Joelma do Shopping comenta

“Temos muito orgulho de fazer parte da história de Sumaré e de contribuir para o desenvolvimento e a qualidade de vida dos moradores, com ações que valorizam a cultura, o lazer e a convivência familiar”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Palco ParkCity – “A Grande Aventura dos Brinquedos”

Quando: 26 de julho, domingo.

Horário: 16h.

Local: Alameda ParkCity

Evento gratuito

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