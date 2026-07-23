O ex-deputado Alexandre Frota fez uma ligação esta quinta-feira durante entrevista de rádio que levou internautas a especular se o ex-presidente Jair Bolsonaro atendeu ao telefonema.

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Paulo Cunha Bueno @paulocunhabueno, advogado de Bolsonaro

Nota sobre Alexandre Frota

Acabo de ser demandado, por alguns veiculos de imprensa, sobre um vídeo em que o Sr. Alexandre Frota, durante uma entrevista ao vivo, teria realizado uma chamada de seu próprio telefone celular que — insinua-se —, teria sido atendida pelo Presidente Bolsonaro.

A insinuação — tão maldosa, quanto teatral —, decorreria da semelhança de voz do interlocutor, que limitou-se a dizer “alô” e desligar o telefone. A fim de que esse episódio patético não ganhe repercussão desnecessária, importa registrar, desde logo:

– o Presidente Bolsonaro, há muito tempo, não mantém ligação com o Sr. Alexandre Frota, por razões mais do que públicas e notórias;

– O Presidente Bolsonaro não tem acesso a quaisquer telefones celulares, tendo obedecido RIGOROSAMENTE a limitação imposta em seu decreto de prisão domiciliar humanitária;

– Quaisquer pessoas que hoje ingressem na residência do Presidente (prestadores de serviços, médicos e até advogados) são submetidas a revista prévia e obrigadas a entregarem seus dispositivos eletrônicos (telefones, tablets, smartwatches etc.) aos cuidados da equipe de segurança, mantida 24/7 na entrada do imóvel;

– Há pouquíssimos dias o Presidente teve uma busca e apreensão realizada em sua residência e nenhum aparelho de celular foi apreendido em sua posse, justamente porque não o tem;

Assim, qualquer ilação de que o Presidente Bolsonaro atendeu alguma ligação do Sr. Alexandre Frota é, portanto, leviana e nitidamente busca, só e somente, causar celeuma e trazer holofotes oportunistas.

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