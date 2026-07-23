O Corinthians venceu o Remo por 3 a 0 na noite desta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Kaio César e Yuri Alberto (duas vezes), o Timão conquistou três pontos importantes para subir na tabela da competição.

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A equipe alvinegra iniciou a partida mostrando sua força na Casa do Povo e atuando de forma ofensiva desde os primeiros segundos. Com marcação precisa no meio-campo e tranquilidade com a bola nos pés, o Corinthians dominou o Remo e, com naturalidade, construiu os três gols ainda na primeira etapa, podendo até ter ampliado.

Do outro lado, os paraenses incomodavam em eventuais escapadas com Jajá e Alef Manga, mas pouco criaram perigo para Hugo Souza.

Na volta do vestiário, o Timão controlou o ritmo do confronto. Sem forçar para transformar a vitória parcial em goleada, a equipe alvinegra também não deu espaço para que o Remo criasse oportunidades e diminuísse o placar.

Corinthians ganhou seis posições no Brasileirão.

A equipe alvinegra chegou aos 27 pontos, com uma campanha de sete vitórias, seis empates e seis derrotas em 19 partidas, saltando da 13ª para a sétima colocação. O Timão também reduziu para três pontos a distância em relação ao Red Bull Bragantino, quinto colocado e que abre a zona de classificação para a Libertadores de 2027.

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