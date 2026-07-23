Americana encerrou sua participação nos 68º Jogos Regionais, em Itatiba, na 3ª colocação da classificação geral, entre 46 cidades. O município somou 206 pontos, ficando atrás apenas de Campinas, com 234, e Indaiatuba, com 274. A cerimônia de encerramento do evento aconteceu nesta quinta-feira (23).

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Nas últimas disputas, realizadas nesta quinta, Americana venceu Artur Nogueira por 3 sets a 0 no vôlei feminino e conquistou o título da modalidade. Já no tênis de mesa feminino, a cidade superou Itatiba por 3 a 2, terminando como vice-campeã na classificação final. O município disputaria também uma partida de xadrez feminino, válida pela 5ª rodada, mas obteve vitória automática após a desclassificação do adversário.

Na quarta-feira (22), Americana também havia obtido bons resultados, com vitória por 3 sets a 0 sobre Holambra no vôlei feminino, triunfo sobre Itatiba no basquete 3×3 masculino, destaque no tênis de mesa feminino, com atletas nas 1ª e 6ª colocações, e boas campanhas no atletismo, terminando em 2º lugar no masculino e 3º no feminino.

“Americana conquistou o 3º lugar nos Jogos Regionais, alcançando uma pontuação expressiva, o que nos enche de alegria. É muito gratificante constatar que os investimentos realizados na área do esporte têm gerado resultados concretos. Ficamos especialmente felizes com essa campanha, que evidenciou a dedicação e o comprometimento de toda a delegação, formada por atletas e comissões técnicas. Todos estão de parabéns pelo empenho e por representarem tão bem o nosso município”, afirmou o secretário interino de Esportes, Pedro Peol.

A 68ª edição dos Jogos Regionais, em Itatiba, reuniu competidores de 46 municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. A competição é uma oportunidade para os atletas se classificarem para os Jogos Abertos do Interior “Horácio Baby Barioni”, em âmbito estadual. Garantem vaga os campeões e vice-campeões de cada modalidade nos Jogos Regionais. Em modalidades como atletismo e natação, a classificação também pode ocorrer por índice técnico.

Confira o desempenho de Americana nos 68º Jogos Regionais:

Classificação final por modalidade até 21 anos

Ginástica artística masculino – 1º

Tênis masculino – 1º

Damas feminino – 2º

Ginástica artística feminino – 5º

Ginástica rítmica feminino – 5º

Handebol masculino – 5º

Tênis feminino – 5º

Classificação final livre

Biribol – 1º

Malha misto – 1º

Vôlei feminino – 1º

Atletismo masculino – 2º

Damas masculino – 2º

Futsal masculino – 2º

Natação masculino – 2º

Tênis de mesa feminino – 2º

Atletismo feminino – 3º

Badminton masculino – 3º

Ciclismo feminino – 3º

Handebol feminino – 3º

Judô feminino – 3º

Natação feminino – 3º

Vôlei de praia masculino – 3º

Basquete 3×3 feminino – 4º

Ciclismo masculino – 4º

Judô masculino – 4º

Badminton feminino – 5º

Basquete feminino – 5º

Capoeira feminina – 5º

Vôlei de praia feminino – 5º

Xadrez feminino – 5º

Xadrez masculino – 5º

Baquete 3×3 masculino – 6º

Capoeira masculina – 6º

Tênis de mesa masculino – 6º

Taekwondo masculino – 7º

Karatê feminino – 8º

Karatê masculino – 8º

Santa Bárbara d’Oeste fecha os Jogos Regionais no top 10

Santa Bárbara d’Oeste encerrou os 68º Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo, em Itatiba, nesta quinta-feira (23), entre os dez melhores municípios da competição. A delegação barbarense terminou em nono lugar na classificação final, entre 46 cidades participantes.

Ao longo dos Jogos, Santa Bárbara d’Oeste conquistou um lugar no pódio geral em cinco modalidades, além de medalhas em disputas individuais.

Os resultados garantiram a classificação das equipes barbarenses de ginástica artística feminina Sub-13, malha misto e xadrez feminino para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados entre os dias 8 e 18 de outubro, em Votuporanga.

Finalizamos nossa participação mais uma vez ficando no top 10. Mais importante que os resultados é o trabalho consistente com nossas equipes de base. Santa Bárbara d’Oeste apresentou uma das maiores delegações dos Jogos com atletas essencialmente nossos. Aproveito e deixo meus cumprimentos aos técnicos, atletas e toda equipe de apoio”, afirmou o secretário de Esportes, Vinícius Furlan.

A última medalha veio nesta quinta, com o bronze no xadrez masculino, no qual o Município esteve representado por Bruno Bortoloto Dska Fabiano, Caio Zulian Vilela, Daniel Zulian Vilela, Luigi Fernando do Nascimento, Vitor Benetti Machado Homem e Vitor Modenese.

Antes, a delegação barbarense já havia sido campeã no xadrez feminino, com Beatriz de Jesus Santos Silva, Gabrielli Bonato, Letícia de Paula Vieira e Sofia Zulian Ruas.

Na ginástica artística feminina Sub-13, Santa Bárbara d’Oeste foi vice-campeã geral, com destaque para a atleta Iara Rodrigues Defanti, medalhista de prata no solo e na trave, além de terceira colocada no individual geral. Rafaella de Araújo Sbrissa também faturou o bronze, nas paralelas assimétricas.

A equipe barbarense ainda contou com Giovanna Schiavinatto Dantas, Manuela Simeoni Sacilotto e Lívia Castro dos Santos, que contribuíram para a conquista por equipes.

Na malha, Santa Bárbara d’Oeste garantiu medalha de prata com a equipe formada por Alex Roberto Colombo, João Antonio da Silva, João Cardozo de Ornelas, Joel Domingues de Oliveira, José Furlaneto e José Gomes de Oliveira Filho.

O Município também ficou com a terceira posição geral na ginástica rítmica feminina Sub-14. Durante a disputa da modalidade, Lara Assis, Maria Clara e Nicole Perrini conquistaram o ouro no trio de bolas. Já Helena Defanti, Heloísa Morilla, Maria Fernanda Ronzinelli, Maria Luiza Andretta, Marina Vitti e Rafaela Piazza foram coroadas com o bronze no conjunto mãos livres.

No atletismo, também não faltou pódio. Jean Henrique Batista Reinas sagrou-se campeão na marcha atlética, na prova dos 5 mil metros, com o tempo de 31min41s77. Também na marcha atlética, Leandra Aparecida Piveta Sacchetto conseguiu índice para os Jogos Abertos do Interior ao encerrar a prova de 3 mil metros em 22min39s25, na quinta colocação.

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