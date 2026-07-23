A Federação PSDB-Cidadania do Estado de São Paulo informa que, ambas legendas, no exercício de plena autonomia partidária, deliberaram pelo apoio à reeleição do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2026.

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Nos termos do Estatuto Interno, tal decisão será homologada na Convenção Estadual da Federação, convocada para 28 de julho (terça-feira).

Na mesma oportunidade, a Federação lançará sua candidatura majoritária ao Senado Federal, tendo como uma de suas indicações a pré-candidatura de Soninha Francine.

A Federação reafirma seu compromisso com a unidade, o fortalecimento de um projeto político para o Estado de São Paulo e o respeito às decisões de suas instâncias partidárias.

ALEX MANENTE

Presidente da Federação do Estado de São Paulo

PAULO SERRA

Presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo

JOÃO VIANA

Presidente da Executiva Estadual do Cidadania