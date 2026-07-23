Santa Bárbara Rock Fest divulga programação completa de shows

A contagem regressiva para o Santa Bárbara Rock Fest 2026 ganha mais um capítulo. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (17) a programação completa da 9ª edição do festival, com os dias, horários e palcos de todas as atrações que se apresentarão entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara.

Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest reunirá grandes nomes do rock nacional, bandas independentes selecionadas em um processo que bateu recorde de inscrições e atrações distribuídas pelos palcos Terra, Água, Cidade do Rock, GIG e JAM.

Os portões do festival serão abertos às 18 horas na sexta-feira (21) e ao meio-dia no sábado (22) e no domingo (23). Nesta edição, o evento também contará com o novo Palco Vibes, ampliando a experiência do público no Complexo Usina Santa Bárbara e fortalecendo a programação cultural.

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Na sexta-feira (21), o Palco Terra receberá os shows de Malvada, às 21 horas, e Angra, às 23 horas. No sábado (22), o mesmo palco terá Banda Malta (17h), Supercombo (19h), Di Ferrero (21h) e Fresno (23h). Já no domingo (23), os shows são de Raimundos (17h), CPM 22 (19h) e Detonautas (21h).

Além dos headliners, o público poderá acompanhar apresentações de 44 bandas independentes de diferentes regiões do Brasil, selecionadas entre 337 inscrições, recorde da história do festival. Ao todo, os artistas representam 25 cidades de seis estados brasileiros, reforçando o caráter nacional do Santa Bárbara Rock Fest e sua vocação como vitrine para a cena independente.

Além dos shows, o Santa Bárbara Rock Fest oferecerá diversas atrações para toda a família, como a Vila do Rock, praça de alimentação, a roda-gigante e a tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos. A edição de 2026 também contará com uma linha exclusiva de produtos oficiais desenvolvida em parceria com a Vibes, inspirada na identidade visual criada especialmente para o festival.

Confira a programação completa

Sexta-feira (21 de agosto)

19h | GIG | DOCAOS

19h | Cidade do Rock | Spectro

20h | Água | Hungrs

20h | JAM | Allen Key

21h | Terra | Malvada

21h | GIG | Marenna

21h | Cidade do Rock | The Iron Troopers (Cover de Iron Maiden)

22h | Água | Warshipper

22h | JAM | Kill For Nothing

23h | Terra | Angra

Sábado (22 de agosto)

13h | GIG | Injúria

13h | Cidade do Rock | Barba’s Rock

14h | Água | ALL UP (Cover Charlie Brown Jr.)

14h | JAM | Solene

15h | GIG | Dkukas

15h | Cidade do Rock | Banda Single Pop

16h | Água | Alcohollica (Cover Metallica)

16h | JAM | PERDIDOS

17h | Terra | Banda Malta

17h | GIG | Motosserra Truck Clube

17h | Cidade do Rock | ZeroDZ9

18h | Água | Viva La Vida Coldplay Tribute Brazil

18h | JAM | Harvey

19h | Terra | Supercombo

19h | GIG | SOTS – Story of the Son

19h | Cidade do Rock | Sabbath Cadabra (Cover Black Sabbath)

20h | Água | Bayside Kings

20h | JAM | Melton Sello

21h | Terra | Di Ferrero

21h | GIG | StarAce

21h | Cidade do Rock | Banda G.T.C.

22h | Água | ÍNDIGO

22h | JAM | Giovanna Moraes

23h | Terra | Fresno

Domingo (23 de agosto)

13h | GIG | Over Jagger

13h | Cidade do Rock | Black Opala

14h | Água | Dynamite Scorpions Cover

14h | JAM | Banda Monroe

15h | GIG | Silvertape

15h | Cidade do Rock | Johnny & Sons

16h | Água | Aléxia

16h | JAM | Banda Violett

17h | Terra | Raimundos

17h | GIG | Spine Shiver

17h | Cidade do Rock | Divera

18h | Água | Cwknot – Slipknot Cover Brasil

18h | JAM | Papercut Projekt

19h | Terra | CPM 22

19h | GIG | Dognerve

19h | Cidade do Rock | Banda Joy Rock

20h | Água | Rising Power AC/DC Cover

20h | JAM | Rock em Dobro

21h | Terra | Detonautas

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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