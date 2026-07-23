Santa Bárbara Rock Fest divulga programação completa de shows
A contagem regressiva para o Santa Bárbara Rock Fest 2026 ganha mais um capítulo. A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, divulgou nesta sexta-feira (17) a programação completa da 9ª edição do festival, com os dias, horários e palcos de todas as atrações que se apresentarão entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara.
Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest reunirá grandes nomes do rock nacional, bandas independentes selecionadas em um processo que bateu recorde de inscrições e atrações distribuídas pelos palcos Terra, Água, Cidade do Rock, GIG e JAM.
Os portões do festival serão abertos às 18 horas na sexta-feira (21) e ao meio-dia no sábado (22) e no domingo (23). Nesta edição, o evento também contará com o novo Palco Vibes, ampliando a experiência do público no Complexo Usina Santa Bárbara e fortalecendo a programação cultural.
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Na sexta-feira (21), o Palco Terra receberá os shows de Malvada, às 21 horas, e Angra, às 23 horas. No sábado (22), o mesmo palco terá Banda Malta (17h), Supercombo (19h), Di Ferrero (21h) e Fresno (23h). Já no domingo (23), os shows são de Raimundos (17h), CPM 22 (19h) e Detonautas (21h).
Além dos headliners, o público poderá acompanhar apresentações de 44 bandas independentes de diferentes regiões do Brasil, selecionadas entre 337 inscrições, recorde da história do festival. Ao todo, os artistas representam 25 cidades de seis estados brasileiros, reforçando o caráter nacional do Santa Bárbara Rock Fest e sua vocação como vitrine para a cena independente.
Além dos shows, o Santa Bárbara Rock Fest oferecerá diversas atrações para toda a família, como a Vila do Rock, praça de alimentação, a roda-gigante e a tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos. A edição de 2026 também contará com uma linha exclusiva de produtos oficiais desenvolvida em parceria com a Vibes, inspirada na identidade visual criada especialmente para o festival.
Confira a programação completa
Sexta-feira (21 de agosto)
19h | GIG | DOCAOS
19h | Cidade do Rock | Spectro
20h | Água | Hungrs
20h | JAM | Allen Key
21h | Terra | Malvada
21h | GIG | Marenna
21h | Cidade do Rock | The Iron Troopers (Cover de Iron Maiden)
22h | Água | Warshipper
22h | JAM | Kill For Nothing
23h | Terra | Angra
Sábado (22 de agosto)
13h | GIG | Injúria
13h | Cidade do Rock | Barba’s Rock
14h | Água | ALL UP (Cover Charlie Brown Jr.)
14h | JAM | Solene
15h | GIG | Dkukas
15h | Cidade do Rock | Banda Single Pop
16h | Água | Alcohollica (Cover Metallica)
16h | JAM | PERDIDOS
17h | Terra | Banda Malta
17h | GIG | Motosserra Truck Clube
17h | Cidade do Rock | ZeroDZ9
18h | Água | Viva La Vida Coldplay Tribute Brazil
18h | JAM | Harvey
19h | Terra | Supercombo
19h | GIG | SOTS – Story of the Son
19h | Cidade do Rock | Sabbath Cadabra (Cover Black Sabbath)
20h | Água | Bayside Kings
20h | JAM | Melton Sello
21h | Terra | Di Ferrero
21h | GIG | StarAce
21h | Cidade do Rock | Banda G.T.C.
22h | Água | ÍNDIGO
22h | JAM | Giovanna Moraes
23h | Terra | Fresno
Domingo (23 de agosto)
13h | GIG | Over Jagger
13h | Cidade do Rock | Black Opala
14h | Água | Dynamite Scorpions Cover
14h | JAM | Banda Monroe
15h | GIG | Silvertape
15h | Cidade do Rock | Johnny & Sons
16h | Água | Aléxia
16h | JAM | Banda Violett
17h | Terra | Raimundos
17h | GIG | Spine Shiver
17h | Cidade do Rock | Divera
18h | Água | Cwknot – Slipknot Cover Brasil
18h | JAM | Papercut Projekt
19h | Terra | CPM 22
19h | GIG | Dognerve
19h | Cidade do Rock | Banda Joy Rock
20h | Água | Rising Power AC/DC Cover
20h | JAM | Rock em Dobro
21h | Terra | Detonautas
A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.
Serviço
Santa Bárbara Rock Fest 2026
Dias: 21, 22 e 23 de agosto
Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP
Entrada gratuita
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