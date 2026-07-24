Sambista faz show no dia 07/08, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa

Os papais de Hortolândia vão comemorar o dia deles com muito samba nos pés. Diogo Nogueira será a atração da 3ª Festa dos Pais, promovida pela Prefeitura. O evento será no dia 07/08, às 19h, no Centro de Eventos A Poderosa, localizado no Centro de Eventos A Poderosa, localizado na rua Anibal Justino Pereira, s/nº, Jardim Santa Izabel.

Com 20 anos de carreira, Diogo Nogueira nasceu e se criou em rodas de samba por influência do pai, o falecido João Nogueira. O artista já compôs quatro sambas-enredo da Portela, sua escola de coração, que conquistaram nota 10 nos desfiles na Marquês de Sapucaí.

Com uma já extensa discografia, Diogo Nogueira lançou o disco “Sagrado Vol.2”, no ano passado. Um dos destaques do álbum é a música “Coisas do amor/Me chama”, que conta com a participação de Sandra de Sá.

Reconhecido

Diogo Nogueira é também artista reconhecido, tendo já conquistado dois Grammy latino, principal premiação do mercado musical latino-americano. Em 2010, ganhou na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com o disco “Tô fazendo a minha parte”, e em 2015, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa com “Bossa negra”.

Além de sambar com Diogo Nogueira, os papais vão poder praticar uma boa ação social com a doação de um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade (FunSol), órgão da Prefeitura.

A 3ª Festa dos Pais terá ainda a feira da Economia Solidária (EcoSol), da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, e food trucks de empreendedores parceiros da Secretaria de Cultura.