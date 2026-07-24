EUA criam taxa de US$750 para agilizar entrevista de visto; especialista alerta que aprovação não é garantida

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O governo dos Estados Unidos iniciou um programa-piloto que permite aos solicitantes dos vistos de turismo e negócios (B1/B2) pagar uma taxa adicional de US$ 750 para obter uma entrevista consular em até dez dias úteis, além da taxa consular tradicional de US$185. A iniciativa, válida até o fim de 2026 em embaixadas e consulados selecionados, busca reduzir o tempo de espera para quem precisa viajar com urgência.

Embora a novidade tenha chamado a atenção de quem enfrenta longas filas para agendar entrevistas, especialistas destacam que o pagamento da taxa não altera os critérios de análise do pedido. A aprovação continua condicionada às regras migratórias americanas e à avaliação individual de cada solicitante.

Segundo Caroline Azevedo, advogada da Visa Finder especializada em imigração e licenciada nos EUA, a principal dúvida dos brasileiros é acreditar que o novo serviço representa uma espécie de “via rápida” para conseguir o documento.

“A taxa adicional acelera apenas o acesso à entrevista. O processo de análise continua exatamente o mesmo, com os mesmos critérios utilizados pelos oficiais consulares. Pagar mais não significa ter mais chances de obter o visto”, explica Caroline.

A criação da modalidade prioritária acontece em um momento de alta demanda por viagens aos Estados Unidos, impulsionada pelo turismo, viagens corporativas, intercâmbios e grandes eventos internacionais. O próprio Departamento de Estado norte-americano informou que a iniciativa também busca testar alternativas para reduzir a pressão sobre o sistema de emissão de vistos.

De acordo com a especialista, o novo modelo pode ser interessante para quem precisa viajar em curto prazo por motivos profissionais, tratamentos médicos, eventos ou compromissos inadiáveis. Já para quem planeja férias ou viagens futuras, a recomendação continua sendo iniciar o processo com antecedência.

“Quem organiza a documentação e solicita o visto com planejamento dificilmente precisará recorrer a esse tipo de serviço. A antecedência continua sendo a melhor estratégia para evitar custos extras e imprevistos”, indica a advogada.

Outro ponto que merece atenção é que o programa não estará disponível em todos os postos diplomáticos nem para todos os solicitantes. A oferta dependerá da adesão das embaixadas e consulados participantes e da disponibilidade de vagas, o que significa que nem todos os brasileiros terão acesso imediato à modalidade prioritária.

A novidade também reforça uma mudança no perfil das viagens internacionais. Se antes a principal preocupação era reunir a documentação necessária, hoje acompanhar alterações nas regras migratórias passou a fazer parte do planejamento de qualquer viagem ao exterior.

“Os processos migratórios estão mais dinâmicos e sofrem atualizações com frequência. Antes de comprar passagens ou definir datas, é importante verificar quais são as exigências vigentes e entender como funciona o processo para o destino escolhido”, conclui Caroline.

Sobre

Caroline Azevedo é advogada licenciada nos Estados Unidos e especializada em imigração e mobilidade internacional, atua como representante da Visa Finder, auxiliando pessoas e empresas nos processos de solicitação de vistos, regularização migratória e planejamento internacional. Possui experiência na análise estratégica de perfis, prevenção de negativas e orientação jurídica em entrevistas consulares. Seu trabalho é pautado na clareza, segurança jurídica e atendimento personalizado, oferecendo soluções eficazes para quem busca estudar, trabalhar, investir ou residir no exterior.

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