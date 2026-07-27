Com quase 100 milhões de streams acumulados no projeto Naiara15, Naiara Azevedo segue revelando os destaques da comemoração de seus 15 anos de carreira. A próxima aposta é a inédita “Quem Avisa Amiga É”, parceria com Mari Fernandez, que chega às plataformas de áudio nesta quinta-feira (23), às 21h, como destaque do novo EP da artista. Além da colaboração, o projeto reúne mais duas músicas inéditas e um pout-pourri exclusivo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O videoclipe da parceria será lançado no YouTube na sexta-feira (24), ao meio-dia, enquanto os demais vídeos serão divulgados posteriormente, seguindo o cronograma abaixo.

Composta por Tom Baratella, Kenyo Alves, Kaue Segundêro e Matheus Neves, “Quem Avisa Amiga É” traz uma mensagem direta, bem-humorada e empoderada sobre relacionamentos sem expectativas.

A letra retrata uma mulher que deixa claros os limites de um envolvimento casual, sem promessas de compromisso ou espaço para cobranças futuras. Com refrão marcante, a canção aborda de forma leve e sincera os desencontros entre quem deseja apenas viver o momento e quem acaba se envolvendo além da conta.

“‘Quem Avisa Amiga É’ é uma música que me conquistou desde a primeira vez que ouvi, e dividir essa faixa com a Mari deixou tudo ainda mais especial. Ela trouxe a energia perfeita para a canção, e tenho certeza de que o público vai se divertir e se identificar com essa história. E estou muito feliz em poder lançar essa faixa dentro de um EP tão especial. Ver o Naiara15 chegando perto de 100 milhões de streams e recebendo tanto carinho do público é a prova de que esse projeto está no caminho certo. Ainda tem muita coisa linda para compartilhar”, afirma Naiara Azevedo.

“Gravar com a Naiara foi especial demais. Fiquei muito feliz com o convite para fazer parte de um projeto tão autêntico e especial. A gravação foi super bacana, um reencontro de amizades nos bastidores, e com certeza apostaremos muito nessa música, que é cheia de personalidade, com uma mensagem direta e um refrão daqueles que grudam na cabeça“, completa Mari Fernandez.

Acompanhada por Ana Castela, Maiara & Maraisa, Murilo Huff, Israel & Rodolffo, Matogrosso & Mathias, Felipe & Rodrigo, Fred & Fabrício e Mari Fernandez, Naiara celebrou seus 15 anos de carreira como uma verdadeira festa de debutante. A cantora realizou três trocas de looks ao longo da noite, reforçando sua personalidade marcante e mostrando a evolução artística que consolidou ao longo da trajetória.

Com direção de vídeo assinada por Flaney Gonzallez e produção musical de Newton Fonseca, o projeto aposta em uma estética intimista e minimalista, revelando uma Naiara mais madura, livre e conectada com sua essência. Cada detalhe foi planejado para valorizar a emoção das músicas e a intensidade da conexão com o público.

CRONOGRAMA YOUTUBE

24/07 às 12h – Quem Avisa Amiga É

31/07 às 12h – Debaixo do Nosso Nariz

07/08 às 12h – Segredo Sentimental

14/08 às 12h – Ex do seu Atual/ Pegada que Desgrama

Naiara Azevedo, Mari Fernandez – Quem Avisa Amiga É

Lançamento: 23 de julho de 2026

Faixas:

1 – Quem Avisa Amiga É (Compositores: Tom Baratella / Kenyo Alves / Kaue Segundêro / Matheus Neves)

2 – Debaixo Do Nosso Nariz (Compositores: Chay moraes/ Lola Ortiz/ Theo Rodrigues/ Bonnyek)

3 – Segredo Sentimental (Compositores: Rafael Borges/ Elcio di Carvalho / Edu Valim)

4 – Ex do Seu Atual (Compositores: Bruno Mandioca/ Maykow Melo/ Alex Torricelli/ Waleria Leão)

5 – Pegada Que Desgrama (Compositores: Nicolas Damasceno/ Rafa Borges/ Thiago Rossi)

Letra:

Quem Avisa Amiga É

O tal do emocionado é que estraga os rolê

Correndo atrás da gente, porque não entende, que era só fazer

Quer deitar na minha cama?

Já vai sabendo que não tem bom dia de manhã

Porque eu tiro o sentimento do ambiente

Quando eu tiro o meu sutiã

Não te prometo nada

Além de te fazer virar meu fã

Você tá entrando no meu quarto porque que quer

Tá me puxando pela nuca porque que quer

To avisando e quem avisa amiga é

Eu vou te dar um chá, mas “cê” não fica pro café

“Cê” tá entrando no meu quarto porque que quer

Tá me puxando pela nuca porque que quer

To avisando e quem avisa amiga é

Eu vou te dar um chá, mas “cê” não fica pro café

Não vai ficar ligando não né

Não vai ficar ligando não né

Depois que eu te der um chá senão vai ficar no meu pé

Leia + sobre diversão e arte