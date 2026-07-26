O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Americana está com 143 vagas de emprego disponíveis para diversas áreas de atuação. Os interessados podem se candidatar presencialmente na unidade, localizada na Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

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O cadastro de currículo e a manifestação de interesse nas vagas também podem ser realizados pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal de serviços do Ministério do Trabalho e Emprego.

As vagas de estágio e de Jovem Aprendiz têm atendimento exclusivamente presencial no PAT.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone ou WhatsApp (19) 3461-0289.

Vagas de emprego

Ajudante de Cozinha (sem experiência) – 2

Alimentador de Linha de Produção (sem experiência) – 1

Assistente Administrativo (com experiência) – 1

Auxiliar de Departamento Pessoal (com experiência) – 1

Auxiliar de Limpeza (sem experiência) – 2

Auxiliar Operacional de Logística (sem experiência) – 30

Encarregado de Costura (com experiência) – 1

Estampador de Tecido (com experiência) – 2

Estofador de Móveis (sem experiência) – 2

Marceneiro (sem experiência) – 1

Mecânico Automotivo (com experiência) – 2

Meio Oficial de Cozinha (sem experiência) – 1

Motorista de Caminhão (sem experiência) – 3

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios (com experiência) – 3

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios (sem experiência) – 15

Operador de Caixa (sem experiência) – 2

Operador de Pá Carregadeira (sem experiência) – 4

Operador de Retorcedeira (sem experiência) – 3

Pintor Industrial (com experiência) – 1

Repositor de Mercadorias (sem experiência) – 3

Revisor de Tecidos Acabados (com experiência) – 1

Torneiro CNC (com experiência) – 1

Vendedor de Comércio Varejista (sem experiência) – 2

Vagas de estágio

Administração – 6

Educação Física – 1

Engenharias – 3

Farmácia/Química – 1

Medicina Veterinária – 4

Ensino Médio – 10

Vagas de Jovem Aprendiz

Arco Administrativo – 17

Arco Comércio e Varejo – 5

Arco Logística – 7

Arco Produção – 5

PAT de Hortolândia divulga 93 vagas de emprego

Órgão da Prefeitura está com 90 vagas para auxiliar operacional de logística e uma vaga de Nível Superior completo para farmacêutico

Para quem tem interesse em atuar nas áreas de logística ou farmácia, fique atento às oportunidades do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Hortolândia. O órgão da Prefeitura está com 93 vagas de emprego. Destas, 90 são para auxiliar operacional de logística. Há ainda uma vaga de Nível Superior completo para farmacêutico. As demais vagas são para auxiliar de limpeza (uma vaga) e promotor de vendas (uma vaga). As oportunidades são em Hortolândia e cidades da região.

Quem preferir, pode candidatar-se presencialmente no PAT de Hortolândia, que fica na Praça de Atendimento do Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para candidatar-se presencialmente às vagas, os interessados devem apresentar Carteira de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) nos formatos físico (em papel) ou digital. Currículo e comprovante de residência são documentos opcionais, e cuja apresentação não é obrigatória.

O PAT de Hortolândia reforça que as vagas ficam disponíveis até as datas limites, ou até os limites de candidatos estabelecidos pelos empregadores forem atingidos.

2º ENCONTRO MENSAL DE EMPREGO

Além das vagas divulgadas pelo PAT, os candidatos em busca de trabalho podem conquistar a tão sonhada vaga no 2º Encontro Mensal de Emprego. O evento terá 250 vagas, que serão oferecidas por seis empresas e uma organização beneficente.

A Prefeitura irá promover o evento na próxima quinta-feira (30/07), das 8h às 12h, no Paço Municipal, localizado na rua Professora Celina Franceschini Bueno, 100, Jardim Metropolitan.

Na primeira edição do evento, no mês passado, foram atendidas 255 pessoas e disponibilizadas 180 vagas de emprego.



Confira abaixo os requisitos, valores dos salários, locais de trabalho e as datas limites das 93 vagas de emprego divulgadas pelo PAT de Hortolândia: