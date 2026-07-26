Com falha do goleiro Carlos Miguel, o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1 na Nubank Parque, em São Paulo, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols foram anotados por Victor Hugo e Igor Gomes para o time atleticano e o meia Felipe Anderson anotou para o time da capital paulista.

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Com o resultado, o time alviverde mantém a liderança do torneio com 44 pontos. Já o time mineiro sobe para oitavo lugar com 28 pontos.

Próximos jogos Palmeiras, com Carlos Miguel

O Verdão volta a jogar contra o Vitória, na quarta-feira (29), às 21:30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 21°rodada do Campeonato Brasileiro.

Já o Galo encara o Juventude, no sábado (01), às 19:30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte pela ida das oitavas de finais da Copa do Brasil.

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