O PSD realizou sua Convenção Estadual este domingo em São Paulo e oficializou as candidaturas de Dirceu Dalben para deputado estadual e de Luiz Dalben para deputado federal.

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O evento reuniu importantes lideranças políticas e marcou um momento de união e fortalecimento do partido para as próximas eleições. Entre as autoridades presentes estiveram o pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado, e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, além de diversas lideranças, prefeitos, vereadores, deputados, filiados e apoiadores de todas as regiões do Estado de São Paulo.

A convenção reforçou o compromisso do PSD com o desenvolvimento dos municípios paulistas e destacou a trajetória de trabalho de Dirceu Dalben e Luiz Dalben em defesa da população, consolidando seus nomes para representar os interesses dos paulistas no Legislativo.

Ao final do evento, o deputado estadual Dirceu Dalben agradeceu a confiança do partido e a recepção calorosa dos apoiadores:

Dalben agradece time PSD

“Com muita gratidão e alegria, hoje fomos escolhidos pelo PSD como candidatos. Luiz Dalben, deputado federal, e Dirceu Dalben, deputado estadual! Nosso compromisso permanece o mesmo: contribuir com mais qualidade de vida para todos! Com muita fé em Deus, amor pelas pessoas e trabalho incansável! Muito obrigado a todos pelo carinho, amizade e pela linda festa com a qual fomos recepcionados!”

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