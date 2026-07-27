Com o filho Rafael candidato a estadual, Vanderlei Macris (PSD) decidiu apoiar Rodrigo Spada para deputado federal. Será a primeira vez neste século que Macris não vem candidato a deputado.

Ele foi por 8 mandatos deputado sendo a maioria delas como estadual e as últimas como federal.

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O filho Rafael vem candidato pelo Missão MBL este ano em nova missão na carreira política.

Rodrigo Spada com Macris

Rodrigo Spada decidiu sair candidato pelo PSD de Gilberto Kassab e VM. A Pré-candidatura: Lançou-se como pré-candidato a deputado federal, confirmado em convenção este final de semana.

Histórico no Fisco: Foi presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp, deixando o cargo em abril de 2026 para se dedicar à campanha eleitoral.

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