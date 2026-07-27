Dênis Andia com Chico e Odir em Americana

No caminho para se apresentar como grande força da região voltar a Brasília, Denis Andia (MDB) esteve no final de semana com o prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) e o vice prefeito Odir Demarchi (PSD).

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Chico tem focado na campanha do filho Franco Sardelli (PL), que é candidato a deputado estadual. E Odir tem como parceiro de longa data o limeirense Miguel Lombardi (PL).

Peso de Dênis Andia

Nome mais votado da região (e de Americana ao lado de Giovana Fortunato) em 2022, Andia não terá os dois principais adversários de antanho este ano. Giovana e o então deputado Vanderlei Macris decidiram ‘se poupar’ este ano e deixaram o caminho ‘mais livre’ para Denis.

Resta agora o eleitor de Americana, que já deu 15 mil votos a ele em 2022, dar o ‘empurrão’ este ano. E Chico e Odir podem ter algum peso nesta nova batalha.

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