Nubank inaugura novo escritório em Campinas

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O Nubank inaugura nesta terça-feira, 18 de agosto, seu novo escritório em Campinas, localizado no Flex Viracopos, no Distrito Industrial. A unidade contará com aproximadamente 9,100 m² de área e capacidade para mais de 600 colaboradores.

O espaço contará com áreas de descompressão, auditório, salas para trabalhos colaborativos, NuCafé entre outros.

No último mês, a companhia também anunciou seu novo escritório em Pinheiros, São Paulo, com 15 mil m² e capacidade para 1.300 estações de trabalho, e um espaço no Rio de Janeiro para 400 funcionários. A expansão faz parte do plano de investimentos de mais de R$ 2,5 bilhões do Nubank em infraestrutura no Brasil ao longo de cinco anos, anunciado no início de 2026.

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